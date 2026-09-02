شهید حسین مهدویان در حمله موشکی آمریکا به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید حسین مهدویان شب گذشته دهم شهریورماه، در جریان حملات موشکی آمریکا به مناطق مختلف کشور، به مقام والای شهادت نائل شد.

علی‌پناه قویدل، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، با صدور پیامی شهادت این شهید را به حضرت ولی‌عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب، خانواده شهید مهدویان و مردم استان قزوین تبریک و تسلیت گفت.

وی برای این شهید علو درجات و همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و برای خانواده و بازماندگان وی صبر و اجر الهی مسئلت کرد.

شهید حسین مهدویان، فرزند فریدون، متأهل و متولد ۱۷ آبان ۱۳۸۱ بود که به عنوان یکی از پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب کشور خدمت می‌کرد.

بر اساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، پیکر این شهید در گلزار شهدای شهر قزوین تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

زمان دقیق برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مهدویان متعاقباً اعلام می‌شود.