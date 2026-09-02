فرود اضطراری هواپیمای حامل وزیر امنیت داخلی آمریکا به دلیل نقص فنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «سی‌بی‌اس نیوز»، هواپیمای نظامی C-۳۷A حامل «مارکوین مولین»، وزیر امنیت داخلی آمریکا و ۱۳ سرنشین دیگر روز چهارشنبه به وقت محلی به دلیل بروز نقص فنی ناگهانی مجبور به اعلام وضعیت اضطراری و فرود در فرودگاه ملی رونالد ریگان واشنگتن شد.

براساس این گزارش، خلبان این هواپیما مأموریت داشت تا مقام‌های ارشد وزارت امنیت داخلی و گارد ساحلی آمریکا را منتقل کند که در حین پرواز، اختلال فنی را به برج کنترل ترافیک هوایی گزارش کرد.

به دنبال این حادثه، وزیر امنیت داخلی آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق)، وقوع نقص فنی در پرواز خود را تأیید کرد.

بر اساس بیانیه رسمی فرودگاه ملی رونالد ریگان، این جت نظامی توانست به سلامت بر روی باند فرودگاه به زمین بنشیند و پس از بررسی کامل و ارزیابی‌های ایمنی توسط پرسنل آتش‌نشانی و تیم‌های امداد و نجات، از باند خارج شد.

وقوع این حادثه بار دیگر پرونده فرسودگی ناوگان هوایی این بخش از دولت آمریکا را به جریان انداخته است.

وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر با ابراز نگرانی درباره فرسودگی این پرنده ۲۲ ساله اعلام کرده بود که هواپیمای مذکور متعلق به گارد ساحلی، با چالش‌ها و مشکلات جدی ناشی از منسوخ شدن سیستم‌های الکترونیکی و ارتباطی مواجه است.