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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

دبیر: بازی های آسیایی برای کشتی اهمیت ندارد

دبیر: بازی های آسیایی برای کشتی اهمیت ندارد

رئیس فدراسیون کشتی گفت: ما نمی‌توانیم ستاره‌های خودمان را به بازی‌های آسیایی اعزام کنیم و آنها را تحت فشار بگذاریم با این حال برخلاف میلم دو کشتی‌گیر در آزاد اعزام خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در مراسم قرعه کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی گفت: کشورها باید یک بار با یکدیگر متحد شوند و با اتحادیه جهانی کشتی صحبت کنند تا فاصله بین مسابقات کمتر شود تا بتوانیم ستاره‌های کشتی را حفظ کنیم. بازی‌های آسیایی برای کشورها اهمیت زیادی ندارد و در واقع اولویت پنجم آنها به حساب می‌آید. البته برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک این مسابقات اهمیت زیادی دارد، اما واقعیت این است که بازی‌های آسیایی برای جامعه کشتی در اولویت نیست. من از آقای دنیامالی و خسرو وفا تشکر می‌کنم که به من احترام گذاشتند.

رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: این به این معنا نیست که تیم دوم ما ضعیف است، اما نمی‌توان سعید اسماعیلی را به بازی‌های آسیایی اعزام کنیم و با فشار مسابقات او را نابود کنیم. همین شرایط درباره رحمان عموزاد و حسن یزدانی هم وجود دارد. نمی‌توانیم حسن یزدانی را به بازی‌های آسیایی اعزام کنیم و فشار زیادی به او وارد کنیم. تا کی باید ستاره‌های کشتی را به بازی‌های آسیایی اعزام کنیم و به آنها فشار بیاوریم؟ بازی‌های آسیایی برای بسیاری از ستاره‌ها آسیب‌زا است و من و حمید سوریان به خاطر این مسابقات مصدوم شدیم.

دبیر افزود: چرا باید کامران قاسمپور یا هادی ساروی را به بازی‌های آسیایی اعزام کنیم؟ با این حال، برخلاف میل من، دو کشتی‌گیر یعنی امیرحسین زارع و محمد نخودی هم در بازی‌های آسیایی و هم در مسابقات جهانی حضور خواهند داشت. بالاخره یک نفر باید این موضوع را تعیین تکلیف کند و من این ریسک را کردم. در کشتی فرنگی هم امین میرزازاده در انتخابی تیم ملی شکست خورد و به همین دلیل به بازی‌های آسیایی اعزام می‌شود. اولویت ما مسابقات جهانی است. همه می‌دانند مدال برنز المپیک از چندین مدال آسیایی باارزش‌تر است.

کد مطلب 6935464
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • NL ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      8 14
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      بابا زیاد شلوغش نکن آقای دبیر هر کدامشان سه کشتی بیشتر نمیگیرند تازه یک کشتی تمرینی هم هست تیم دوم بفرست اگر زیاد اهمیت نمیدی اینقدر منت نگذار امسال هم تو جهانی فکر نکنم نتیجه خوبی بگیری روسیه هم برگشته
    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      4 5
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      قرار بود تیم دوم فرنگی وآزاد به بازی‌های آسیایی اعزام شوند مدال‌های طلای اسیایی برای رده بندی مهم هستند اگر کشتی را اعزام نکنیم ایران در رده بندی مدالها خیلی پایین می اید
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      5 10
      پاسخ
      از نظر ابن قهرمانی اسیا بازیهای اسیایی مهم نیست امیدهای اسیا شش ساله تیم اعزام نکرده اونم مهم نیست کشتی ساحلی و سنتی هم مهم نیست نوجوان نونهال هم نیست. همه دنبال اینن صدها مدال سالانه بیارن این همه رو میگه مهم نیست تو اسیب دیدی دلیله مگه؟ دقت می کردی اسیب نبینی تاوان اشتباه تو رو باید ورزش بده؟
    • یاسین IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      1 0
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      آقای دبیر پس جوونا چی؟! جوانان مملکت رو پرورش بدین این قابل قبول نیست که ما تو رده های مختلف ورزشکار نداشته باشیم از وضعیت کشتی راضی نیستیم

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