دبیر: بازی های آسیایی برای کشتی اهمیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در مراسم قرعه کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی گفت: کشورها باید یک بار با یکدیگر متحد شوند و با اتحادیه جهانی کشتی صحبت کنند تا فاصله بین مسابقات کمتر شود تا بتوانیم ستارههای کشتی را حفظ کنیم. بازیهای آسیایی برای کشورها اهمیت زیادی ندارد و در واقع اولویت پنجم آنها به حساب میآید. البته برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک این مسابقات اهمیت زیادی دارد، اما واقعیت این است که بازیهای آسیایی برای جامعه کشتی در اولویت نیست. من از آقای دنیامالی و خسرو وفا تشکر میکنم که به من احترام گذاشتند.
رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: این به این معنا نیست که تیم دوم ما ضعیف است، اما نمیتوان سعید اسماعیلی را به بازیهای آسیایی اعزام کنیم و با فشار مسابقات او را نابود کنیم. همین شرایط درباره رحمان عموزاد و حسن یزدانی هم وجود دارد. نمیتوانیم حسن یزدانی را به بازیهای آسیایی اعزام کنیم و فشار زیادی به او وارد کنیم. تا کی باید ستارههای کشتی را به بازیهای آسیایی اعزام کنیم و به آنها فشار بیاوریم؟ بازیهای آسیایی برای بسیاری از ستارهها آسیبزا است و من و حمید سوریان به خاطر این مسابقات مصدوم شدیم.
دبیر افزود: چرا باید کامران قاسمپور یا هادی ساروی را به بازیهای آسیایی اعزام کنیم؟ با این حال، برخلاف میل من، دو کشتیگیر یعنی امیرحسین زارع و محمد نخودی هم در بازیهای آسیایی و هم در مسابقات جهانی حضور خواهند داشت. بالاخره یک نفر باید این موضوع را تعیین تکلیف کند و من این ریسک را کردم. در کشتی فرنگی هم امین میرزازاده در انتخابی تیم ملی شکست خورد و به همین دلیل به بازیهای آسیایی اعزام میشود. اولویت ما مسابقات جهانی است. همه میدانند مدال برنز المپیک از چندین مدال آسیایی باارزشتر است.
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