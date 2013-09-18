کاهش پذیرش دکتری در پردیس خوارزمی برخلاف اعلام قبلی دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی 17 تیرماه آزمون داخلی دکتری پردیس های تهران و کرج را زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور برگزار کرد.

ظرفیت تمام رشته‌هایی که آزمون آن برگزار شد 10 نفر در کرج و 10 نفر در تهران اعلام شده بود و بعد از اعلام نتایج اولیه دو برابر ظرفیت برای مصاحبه دعوت شدند و مصاحبه از دانشجویان انجام گرفت.

کاهش پذیرش ظرفیت دکتری پس از اعلام نتایج

اما زمانی که نتایج نهایی اعلام شد در بیشتر رشته ها 3 یا 4 نفر پذیرش شدند به عنوان مثال در رشته دکتری روابط بین الملل که اول اعلام شده بود 10 نفر پذیرش می شوند، اسامی 6 نفر اعلام شد و در نهایت فقط 3 نفر قبول شدند.

مسئولان پردیس در این خصوص اعلام کرده اند که علت کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری به دلیل دستور شورای گسترش وزارت علوم انجام گرفته است.

متقاضیان شرکت کننده در دوره دکتری پردیس خوارزمی اکنون نسبت به این اقدام معترض هستند و در تماس هایی با خبرگزاری مهر ابهامات خود را در این زمینه بیان کرده اند که اگر شورای گسترش وزارت علوم مجوز پذیرش دانشجوی دکتری را صادر کرده و ظرفیت آن را نیز اعلام کرده براساس چه منطقی دوباره آن را لغو کرده و ظرفیت ها را کاهش داده است؟ و یا اگر دانشگاه نمی توانسته در هر رشته 10 دانشجو پذیرش کند چرا ظرفیت را 10 نفر اعلام کرده است؟

بر اساس اظهارات آنها پردیس دانشگاه خوارزمی با این کار فرصت متقاضیان دوره دکتری را برای اینکه بتوانند در پردیس دیگر دانشگاه ها، شانس خود را امتحان کنند گرفته است. ضمن اینکه متقاضیان متحمل هزینه ثبت نام و شرکت در مصاحبه نیز شده اند.

اقدام دانشگاه برخلاف مصوبات شورای گسترش

از سوی دیگر براساس مصوبات شورای گسترش آموزش عالی دانشگاه ها موظف هستند 50 درصد ظرفیت روزانه را در پردیس دانشجو پذیرش کنند به عنوان مثال اگر 6 دانشجو در رشته روانشناسی داشته باشند باید 3 دانشجوی روانشناسی در پردیس پذیرش کنند و نمی توانند اقدام به اعلام ظرفیت 10 نفری پذیرش دانشجو کنند.

با پیگیری های خبرنگار مهر، مسئولان دانشگاه از میزان ظرفیت تعیین شده برای پردیس توسط شورای گسترش اظهار بی اطلاعی و اعلام کردند در حال بررسی و پیگیری قضیه هستند.

متقاضیان در انتظار پاسخ مسئولان

متقاضیان شرکت کننده در آزمونهای دکتری پردیس خوارزمی که شانس قبولی خود را در پردیس دانشگاه خوارزمی و دیگر دانشگاه ها از دست داده اند، هم اکنون در انتظار پاسخ شفاف مسئولان دانشگاه خوارزمی هستند.

تعداد پذیرش داوطلبان در برخی از رشته ها بر اساس اعلام دانشگاه در سایت خود به شرح زیر است:

رشته مدیریت منابع انسانی ظرفیت پذیرش شده 5نفر، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 6 نفر، مهندسی عمران سازه 4 نفر، مهندسی عمران خاک و پی 4 نفر، روابط بین الملل 6 نفر. این در حالی است که برخلاف آنچه اعلام شده در برخی رشته ها کمتر از این تعداد قبول شده نهایی اعلام شده است.