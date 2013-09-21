تدبيري مناسب در راستاي مقابله با آتش سوزي در آبيدر اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وقوع آتش سوزي در كوه آبيدر سنندج در روز يكشنبه هفته گذشته، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان ضمن انتشار بيانيه با اظهار تاسف از اين واقعه از مسئولان درخواست كرده است كه تدابير لازم را براي جلوگيري از وقوع حوادثي اين چنين اتخاذ كنند.

در اين بيانيه آمده است: نظر به آتش‌سوزي وسيع غروب يكشنبه 24 شهريور ماه سال جاري در منطقه نمونه گردشگري آبيدر كه موجبات از بين رفتن طبيعت و چشم‌انداز زيباي كوه آبيدر و زيان طبيعي به گونه‌هاي گياهي و درختي و همچنين مكدرشدن خاطر قاطبه مردم عزيز استان و كشور به علت تعلقات روحي به اين كوه كه قسمت اعظم اوقات فراغت مردم و گردشگران در آن سپري مي‌گردد، شده است، بدينوسيله اعلام مي شود كه آبيدر به عنوان اولين و مهمترين منطقه نمونه گردشگري استان كردستان در رديف آثار طبيعي در ميراث ملي ثبت شده و اين كوه نه تنها به عنوان يك پديده طبيعي مورد علاقه مردم بلكه داراي جايگاه فرهنگي خاص بوده و منبع الهام شاعران ونويسندگان استان و شهر سنندج مي‌باشد.

در بخش ديگري از اين بيانيه تاكيد شده است: آبيدر سنندج در سالهاي اخير به عنوان قدمگاه مبارك رهبر معزز كشور عزيزمان ايران اسلامي نيز بر اهميت آن افزون و چه بسا هر گونه كوتاهي در قبال حفاظت آن، موجب زيانهاي جبران ناپذير به طبيعت زيباي اين كوه و خاطر مردم فرهنگ دوست سنندج و استان مي شود، و اين در حاليست كه در دو هفته گذشته در چندين نقطه مختلف از مجموعه كوه آبيدر چار آتش‌سوزي شده و حتي به علت عدم ديد به دامنه‌هاي غربي و شمالي آن، كسي از وجود چنين حريق‌هاي عظيمي با خبر نبوده و در نهايت موجب نابودي آن مي شود.

در بخش پاياني بيانيه اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان آمده است: لذا ضروري است با توجه به اهميت كوه آبيدربه عنوان پديده طبيعي و فرهنگي تدبيري مناسب براي جلوگيري از بروز چنين حوادث و يا مهار آتش سوزي در حداقل زمان قبل از فراگير شدن شعله‌هاي آن به ساير نقاط آن شد تا بتوانيم در آينده شاهد آبيدر زيبا و سرسبز بر فراز شهر زيبا و فرهنگي سنندج باشيم چرا كه سنندج از لحاظ طبيعي به علت منابع آبي آبيدر هديه اين كوه جاودان و تاريخي است و برهمگان نگهداري و حفاظت از اين نعمت بزرگ تكليف الهي انساني است.