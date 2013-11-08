نماد سنندج جاني دوباره گرفت/ مراتع سوخته كوه آبيدر بذرافشاني و پاكسازي شد

به گزارش خبرنگار مهر، بار ديگر و در يك روز جمعه آبيدر سنندج ميزبان خيل عظيمي از علاقمندان به كوهنوردي و كوهپيمايي بود ولي صبح امروز 17 آبان ماه جدايي از اينكه علاقمندان به كوهنوردي برنامه هاي روتين هفته هاي قبل خود را انجام مي دادند بلكه در يك برنامه مردمي بخش هاي سوخته شده آبيدر را بذرافشاني و از وجود آشغال پاكسازي كردند.

پارك 28 دي واقع در دامنه آبيدر از ساعت پنج بامداد ميزبان اقشار مختلف مردم به ويژه گروه هاي كوهنوردي بود تا در يك روز باراني و در جمعه اي ديگر در قالب يك برنامه هماهنگ و منسجم ضمن بذرافشاني مناطق سوخته شده اين نماد سنندج، كار پاكسازي آبيدر را از وجود آشغال انجام دهند.

متولي اصلي برگزاري برنامه امروز كانون كوهنوردان استان كردستان بود كه البته شماري از ادارات و سازمان هاي دولتي از جمله استانداري كردستان، فرمانداري سنندج، اداره كل منابع طبيعي، اداره كل محيط زيست، جمعيت هلال احمر كردستان، شهرداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر سنندج و شماري از گروه هاي كوهنوردي در اين برنامه مشاركت داشتند.

ساعت به نزديك شش بامداد رسيد و قطرات باران همچنان بر زمين ارزاني مي شد كه به تدريج بر خيل جمعيت حاضر افزوده مي شد و البته در ميان جمعيت حضور شماري از نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر و شماري از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان نيز در نوع خود جالب توجه بود.

سيد غريب سجادي، جلال شريعتي، فرزاد هلالي و سيد بهاالدين حسيني اعضاي شوراي اسلامي شهر سنندج به همراه ناصح قادري مدير كل حفاظت محيط زيست كردستان، پيمان باباپيري مدير كل منابع طبيعي، جلال حاج اصغري معاون خدمات شهري شهرداري سنندج و آرش اسماعيل نسب رئيس سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نيز از جمله ديگر مسئولان و مديران حاضر در اين برنامه بودند.

در ابتداي اين مراسم صلاح حقيقيان رئيس كانون كوهنوردان استان كردستان در سخناني با اشاره به هدف اصلي از برگزاري اين مراسم نمادين گفت: فرهنگ سازي در بين مردم براي حفاظت از محيط زيست از جمله وظايف همه اقشار جامعه است و به همين دليل كانون كوهنوردان كردستان با همكاري شماري از ادارات دولتي و همچنين با مشاركت گروه هاي كوهنوردي استان اين برنامه را اجرايي كرد.

وي با اشاره به آتش سوزي صورت گرفته در آبيدر سنندج در دو ماه گذشته گفت: انتظار مي رود كه برگزاري اين چنين برنامه هاي باعث فرهنگ سازي در بين اقشار مختلف مردم مي شود و به همين دليل انتظار مي رود كه شاهد فعاليت هاي بيشتري در اين زمينه باشيم.

فرزند استاد محي الدين حق شناس شاعر فقيد سنندجي نيز در اين مراسم ضمن تقدير از برگزاري اين مراسم با عنوان يادواره استاد حق شناس گفت: من بايد از اظهار همدردي مردم سنندج به صورت ويژه تقدير و تشكر داشته باشم و خوشحالم كه امروز شاهد حضور اين جمعيت در راستاي تلاش براي حفاظت از آبيدر به عنوان يكي از نمادهاي اصلي سنندج و حتي استان كردستان هستم.

سيدبهاالدين حسيني عضو شوراي اسلامي شهر سنندج نيز در ادامه اين مراسم در سخناني كوتاه برگزاري برنامه هاي اين چنين را مورد تقدير قرار داد و گفت: شوراي شهر اسلامي و شهرداري سنندج آمادگي دارند تا از حركت هاي اين چنين حمايت كنند و ما امروز خوشحاليم كه يك نهاد مردمي و غيردولتي متولي برگزاري اين برنامه ارزشمند است.

وي ضمن تقدير از حضور مردم در مراسم بذرافشاني و پاكسازي آبيدر يادآور شد: آبيدر نماد سنندج و استاد محي الدين حق شناس خالق منظومه شاره كم سنه به دليل حضور در ميان مردم شاعر و نويسنده اي مردمي بود و به همين دليل تكريم اين عزيز وظيفه و رسالتي بر روي دوش همه ماست.

بعد از آن نماينده اداره كل منابع طبيعي كردستان توضيحاتي را در خصوص چگونگي بذرافشاني مراتع سوخته آبيدر ارائه كرد و سپس هماهنگي هاي لازم در خصوص نحوه صعود حاضران به قله آبيدر و همچنين پاكسازي اين كوه از وجود آشغال صورت گرفت.

بعد از حركت در مسير بار ديگر و در منطقه مشهور به "تاقه دار آبيدر" تجمعي با حضور افراد شركت كننده در اين برنامه صورت گرفت و اين بار نيز مدير كل حفاظت محيط زيست كردستان در سخناني حضور اقشار مختلف مردم در اين حركت را مورد تقدير قرار داد و عنوان كرد: بدون شك حفاظت از محيط زيست يك وظيفه همگاني و عمومي محسوي مي شود.

ناصح قادري با بيان اينكه حفاظت محيط زيست تنها از سوي دولت نمي تواند با موفقيت صورت گيرد، گفت: بدون شك مشاركت و همراهي شما عزيزان در اين حركت باعث مي شود تا سازمان هاي مسئول نيز با جديت بيشتري مسائل مربوط به حوزه محيط زيست و منابع طبيعي در استان كردستان را مورد پيگيري قرار دهند.

حميد دهقان هيماليانورد كردستاني نيز در سخناني ضمن اظهار تاسف شديد از آتش سوزي هاي صورت گرفته در كوه آبيدر سنندج در سخناني كوتاه عنوان كرد: آبيدر نماد شهر سنندج است و امروز مايه تاسف شديد ماست كه بخشي از اين كوه با خطرات جدي مواجه شده و طعمه حريق شده است ولي اميدواريم كه با برگزاري مراسم ها و برنامه هاي اين چنين ديگر شاهد وقوع اين گونه حوادث در آبيدر نباشيم.

در ادامه با توجه به افزايش بارش باران شماري از گروه هاي كوهنوردي در دسته هاي منسجم و هماهنگ كار پاكسازي آبيدر از وجود آشغال را ادامه داده و قرار شد كه كار بذرافشاني در روزهاي يكشنبه و سه شنبه هفته جاري از سوي گروه هاي كوهنوردي صورت گيرد.

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گزارش؛ آرمان نصراللهي