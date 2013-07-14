12 محفل انس با قرآن در خراسان شمالی برگزار می شود

حجت الاسلام سيف الله سهرابي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاري 12 محفل انس با قرآن كريم همزمان با ماه مبارك رمضان در خراسان شمالي، افزود: این محافل انس با قرآن با حضور قارياني از كشور مصر در مساجد محوري و بقاع متبركه شاخص استان برگزار می شود.

وي با بيان اينكه در شهرستان بجنورد دو محفل انس با قرآن با حضور قاريان مصري برگزار خواهد شد، اضافه كرد: محفل نخست از تاريخ نهم تا يازدهم ماه مبارك با حضور"احمد الشحات لاشین" و محفل دوم نيز از 21 تا 23 ماه مبارك با حضور"محمود صدیق منشاوی" قاريان مصري برگزار خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام سهرابي محافل انس با قرآن با حضور اين قاريان مصري در ديگر شهرستان هاي خراسان شمالي نيز در طول ماه مبارك رمضان برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: در شهرستان هاي شيروان و اسفراين دو محفل انس با قرآن و در شهرستان هاي مانه و سملقان، گرمه، جاجرم، فاروج و راز و جرگلان نيز يك محفل قرآني با حضور قاريان مصري برگزار خواهد شد.