حزب الله طرفدار گفتگوی ملی در لبنان است/المستقبل در تشکیل کابینه کارشکنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله گفت: ما آماده مشارکت در گفتگوی ملی هستیم.ما خواستار بررسی موضوع اتهامات مربوط به دخالت حزب الله در سوریه از رهگذر گفتگوها هستیم.

وی افزود: آیا بیانیه های اوباما درباره دخالت نظامی در سوریه که اگر رخ دهد پی آمدهای خطرناکی بر دنیا و به ویژه بر لبنان دارد دخالت تلقی نمی شود؟

نصرالله بیان کرد: آنچه در سوریه و منطقه در جریان است دیدگاه ما را مورد تایید قرار می دهد.

وی افزود: به عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفته شد که به سبب دخالت این کشور در سوریه سناریوی پاکستان در ترکیه تکرار خواهد شد.

دبیر کل حزب الله بیان کرد: گفتگوی ملی به نفع همه است.برخی حزب الله را مسئول عدم تشکیل کابینه می دانند اما باوجود اجماع همه لبنانی ها درباره ضرورت تشکیل دولت از همان لحظه اولی که تمام سلام مامور تشکیل کابینه شد جریان المستقبل و برخی همپیمانان این تشکل اعلام کردند که دولتی با حضور حزب الله را نمی خواهند.

وی افزود: خواسته ما حضور گروههای سیاسی در کابینه بر اساس جایگاه و حجم آنهاست.