وزیر راه و شهرسازی با نماینده ولی فقیه در استان خوزستان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ به همراه سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان پس از برنامههای افتتاح پروژههای هفته دولت در شهرستانهای مختلف با حضور در بیت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز با حجتالاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسویفرد دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، آخرین وضعیت پروژههای عمرانی و زیرساختی استان، روند اجرای طرحهای حوزه راه و شهرسازی و همچنین برنامههای آتی برای توسعه استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی و استاندار خوزستان در این نشست، گزارش کاملی از سفرهای میدانی به شهرستانهای مختلف و همچنین افتتاح پروژههای متعدد عمرانی در هفته دولت، ارائه کردند.
نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار، بر اهمیت تداوم تلاشها برای رفع مشکلات مردم و تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به محرومیتزدایی و توسعه متوازن در شهرستانهای مختلف استان شد.
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