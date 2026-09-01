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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

سپاه: پاسخ پشیمان‌کننده را آغاز کردیم؛ قفل تنگه هرمز محکم‌تر می‌شود

سپاه: پاسخ پشیمان‌کننده را آغاز کردیم؛ قفل تنگه هرمز محکم‌تر می‌شود

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای تاکید کرد که حملات از سر استیصال دشمن، قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای با تاکید بر اینکه حملات از سر استیصال دشمن، قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند، تصریح کرد، رزمندگان سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند.

متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

«بسم الله قاصم الجبارین؛

ملت بصیر و انقلابی به پاخاسته ایران اسلامی؛

تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه کرده است.

ساعاتی پیش در حملاتی کور و از سر استیصال، ارتش متجاوز آمریکا نقاط متعددی در سواحل جنوب ایران از جمله چند مکان غیرنظامی را بمباران کرد.

حملاتی که قفل تنگه هرمز را محکم‌تر و عزم رزمندگان را در سرکوب نیروهای اجنبی مداخله‌گر در تنگه هرمز را راسخ‌تر کرد.

رزمندگان غیور سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند و در اولین اقدام توسط سامانه نوین پدافند هوافضا پنجاهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ۹ ارتش متجاوز آمریکا را ساقط کردند.

گزارش نتایج عملیات رزمندگان متعاقبا به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

کد مطلب 6934839

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    نظرات

    • ادم IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
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      خداقوت به شماشیردلان بیشه ایران .شمامظهر شجاعت وایمان..اراده هاتان پولادین باد.بازوی شماپرتوان..چترخداوندهمواره برسرشماباد
    • IR ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
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      اتفاقا تو شرایط فعلی باید دست بزارید روی همون قضیه ای که آمریکاییها به همون بهانه به مواضع نظامی ایران حمله کردند و میکنند ،،، ( هدف قرار دادن تک تک کشتی ها و ناوگان های غربی و عربی )
    • US ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
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      به زودی گردن هرگردنکشی شکسته خواهدشدتحمل کنیدنزدیک است پایان اسرائیل
    • مشهدی DE ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
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      صدمات این جنگ فقط به مسلمانها میرسد امریکا قبل از هر حمله ای به سربازان خود خبر میدهد به پناهگاه بروند بعد مناطق مسکونی در ایران را بمباران میکند چقدر از مردم مسلمان در ایران و یا کشورهای عرب گشته شوند اسراییل و امریکا خوشحال میشود

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