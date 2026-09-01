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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

صدای انفجار در عسلویه شنیده شد

صدای انفجار در عسلویه شنیده شد

بوشهر- فرماندار عسلویه از شنیده شدن صدای انفجار در عسلویه در جنوب استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر پاسالار اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه صدای یک انفجار در شهرستان عسلویه گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه جزیات انفجار در دست بررسی است افزود: از تلفات احتمالی این انفجار تاکنون گزارشی اعلام نشده است.

کد مطلب 6934753

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