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۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

حجت الاسلام پورقيومي:

پویایی موسسات قرآنی سواد قرآنی را افزایش می‌دهد

پویایی موسسات قرآنی سواد قرآنی را افزایش می‌دهد

ابركوه - خبرگزاري مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه، ارتقاء سطح سواد قرآني آحاد جامعه را در گرو موسسات قرآني فعال و پويا ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقيومي، صبح امروز در حاشیه بازديد و بررسي روند فعاليت موسسه قرآني مشكات در جمع مسئولان و مربيان اين موسسه قرآني اظهار داشت: امروز نياز جامعه آن است كه لذت تلاوت قرآن و درك مفاهيم آن را به مردم بچشانيم و جامعه را قرآني كنيم و اين امر به طور قطع در گرو فعالیت‌های این گونه موسسات است.

وی در پاسخ به سئوال يكي از مربيان در مورد مشاوره و برگزاري جلسات مشاوره‌اي براي خانواده‌ها در زمینه مسائل قرآني بيان كرد: يكي از ضروري‌ترين كارهايي كه بايد در محل موسسات قرآني به آن اهتمام شود، بحث مشاوره به خصوص مشاوره خانوادگي در امور مذهبي است كه بايد اين امر رونق يابد و تقويت شود.

پورقیومی افزود: مشاوره يكي از ابزارهاي بسيار مهم و كارآمد در كنترل آسيبهاي اجتماعي است و امروز لزوم اجرايي شدن آن در كنار فعاليت موسسات قرآنی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی ادامه داد: ويژگي‌هاي يك مربي خوب در توكل به خدا، مردم شناسي، مطالعه و رعايت شئونات اسلامي است.

لزوم ارائه گزارش فعاليت مؤسسات قرآنی به مردم از طريق مساجد و روحانيون، تهيه مرتب گاهنامه داخلي مشكات، احداث ساختمان مؤسسه و نحوه آموزش‌هاي كاربردي به مخاطبين از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح شد.

به گزارش مهر، در حال حاضر دو موسسه و هشت خانه قرآن روستايي در امر فعاليت قرآني شهرستان زير نظر كانون قرآن اداره تبليغات اسلامي مشغول فعاليت هستند.

کد مطلب 2142720

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