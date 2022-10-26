لزوم تسریع در روند صدور مجوز موسسات فرهنگی، هنری و قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بحرالعلومی ظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی موسسات فرهنگی هنری استان اردبیل اظهار کرد: روند صدور مجوز موسسات فرهنگی، هنری و قرآنی اردبیل برای ترویج فعالیت‌های فرهنگی و هنری تسریع یابد.

وی با بیان اینکه تسهیل در اجرای روند اداری جهت پذیرش طرح‌های پیشنهادی این موسسات تا رسیدن به مرحله اجرا از مهم‌ترین کارها است، گفت: موسسات فرهنگی، هنری و قرآنی بازوان توانمند در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و پیشبرد اهداف کلان کشور در حوزه فرهنگی هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل بیان کرد: اگر تمامی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی هنری در چهارچوب قانون و طبق اساسنامه و دستورالعمل ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح انجام گیرد میزان تأثیرگذاری برنامه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ متعالی در جامعه به مراتب بیشتر خواهد شد.

بحرالعلومی خاطرنشان کرد: تسهیل صدور مجوز موسسات فرهنگی در مناطق کم برخوردار با هدف ارتقای سطح اشتغالزایی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از اهمیت خاصی برخوردار است.