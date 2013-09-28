  1. استانها
  2. مرکزی
۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

خالقی خبر داد:

مسابقات انتخابی تکواندو بانوان استان مرکزی در اراک برگزار شد

مسابقات انتخابی تکواندو بانوان استان مرکزی در اراک برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: نائب رئیس هیئت تکواندو استان مرکزی گفت: مسابقات انتخابی تکواندو بانوان استان مرکزی شب گذشته در مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد اراک برگزار شد.

مینا خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات با حضور 30 نفر از تکواندو کاران بانوی استان مرکزی برگزار شد.

وی بیان کرد: مریم براتی در وزن یک از باشگاه تختی، زهرا جودکی در وزن 2 از باشگاه نشاط، نوشین فیروزآبادی در وزن 3 از باشگاه نشاط و پونه رضایی در وزن 4 از باشگاه تختی، مقام های نخست را از آن خود کردند.

خالقی تصریح کرد: همچنین، الهه عبدی در وزن 5 از باشگاه گلبرگ، سمانه حمزه لو در وزن 6 از باشگاه گلبرگ، عطیه یادگاری و فائزه مراد خانی به ترتیب در اوزان 7 و 8 از باشگاه کبریا مقام نخست را به دست آوردند.

نائب رئیس هیئت تکواندو استان مرکزی ابراز داشت: نفرات برتر این رقابت ها برای حضور در مسابقات کشوری که تاکنون زمان برگزاری آن اعلام نشده است حضور می یابند.
 

کد مطلب 2144275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها