مسابقات انتخابی تکواندو بانوان استان مرکزی در اراک برگزار شد

مینا خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات با حضور 30 نفر از تکواندو کاران بانوی استان مرکزی برگزار شد.

وی بیان کرد: مریم براتی در وزن یک از باشگاه تختی، زهرا جودکی در وزن 2 از باشگاه نشاط، نوشین فیروزآبادی در وزن 3 از باشگاه نشاط و پونه رضایی در وزن 4 از باشگاه تختی، مقام های نخست را از آن خود کردند.

خالقی تصریح کرد: همچنین، الهه عبدی در وزن 5 از باشگاه گلبرگ، سمانه حمزه لو در وزن 6 از باشگاه گلبرگ، عطیه یادگاری و فائزه مراد خانی به ترتیب در اوزان 7 و 8 از باشگاه کبریا مقام نخست را به دست آوردند.

نائب رئیس هیئت تکواندو استان مرکزی ابراز داشت: نفرات برتر این رقابت ها برای حضور در مسابقات کشوری که تاکنون زمان برگزاری آن اعلام نشده است حضور می یابند.

