به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی، پیش از ظهر، شنبه در پاویون دولت فرودگاه مهرآباد پس از ورود به تهران درپی سفر 6 روزه به نیویورک در جمع خبرنگاران گفت: جام شیردال یک اثر تاریخی و یکی از اشیای بسیار ارزشمند ایران است که متعلق به 2700 سال قبل بود و از سال 2003 این جام در اختیار آمریکایی ها قرار داشت.

وی با بیان اینکه قبلا هم تلاش هایی برای بازپس گیری این شی تاریخی انجام شده بود، ادامه داد: روز پنجشنبه (4 مهر) آمریکایی ها در تماسی اعلام کردند که هدیه ای برای شما داریم. سپس این جام شیردال را با اسکورت ویژه به نمایندگی ایران آوردند و گفتند که این هدیه ما به ملت ایران است.

روحانی گفت: خوشحالیم که توانستیم این اثر گرانبها و نفیس را به ایران بیاوریم. این شی اکنون در سالن پاویون دولت است و اگر تمایل داشته باشید، می توان آن را باز کرده و رونمایی کنیم.

رییس جمهور تصریح کرد: همه آثار ارزشمند هستند و نشان از تمدن کهن این سرزمین دارند. امیدواریم همیشه ملت آفریننده علم فرهنگ و تمدن باشند.

وی سپس اعلام کرد: رئیس سازمان میراث فرهنگی این این جام را میان اهالی رسانه و خبرنگاران رونمایی می کند.