به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه بیستم مهرماه پویش قصه‌گویی کودک و نوجوان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت قصه و روایت در انتقال مفاهیم فرهنگی، تقویت هویت ملی و آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت و قصه‌گویی در سالن خواجه نظام‌الملک کتابخانه‌های عمومی چناران برگزار شد.

این پویش در دو بخش ویژه شهدای جنگ رمضان و بخش آزاد برگزار و شرکت‌کنندگان با اجرای برنامه‌هایی در قالب نقالی، شاهنامه‌خوانی و قصه‌گویی و نیز به زبان محلی و شهدای رمضان جلوه‌هایی از فرهنگ ایرانی و ادبیات حماسی را به نمایش گذاشتند.

حضور کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی و مسئولان چناران در کنار مشارکت دانش‌آموزان پایه چهارم دبستان رویای فرهیختگان از بخشهای دیگر این برنامه بود، رویدادی که فرصتی برای بروز استعدادهای کودکان و نوجوانان در عرصه قصه‌گویی و پیوند آنان با گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی را فراهم آورد.

این برنامه به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه‌های عمومی، شهرداری و شورای اسلامی شهر چناران به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی، بستری برای پرورش خلاقیت، تقویت مهارت بیان و روایتگری و انتقال مفاهیم فرهنگی به نسل آینده را فراهم می‌کند.