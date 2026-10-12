  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

روایت حماسه میناب و قصه‌گویی در پویش قصه‌ کودکان و نوجوانان چنارانی

روایت حماسه میناب و قصه‌گویی در پویش قصه‌ کودکان و نوجوانان چنارانی

چناران- همزمان با هفته ملی کودک، پویش قصه‌گویی کودک و نوجوان با محوریت شهدای جنگ رمضان و نیز بخشهای مختلف قصه‌گویی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در چناران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه بیستم مهرماه پویش قصه‌گویی کودک و نوجوان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت قصه و روایت در انتقال مفاهیم فرهنگی، تقویت هویت ملی و آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت و قصه‌گویی در سالن خواجه نظام‌الملک کتابخانه‌های عمومی چناران برگزار شد.

این پویش در دو بخش ویژه شهدای جنگ رمضان و بخش آزاد برگزار و شرکت‌کنندگان با اجرای برنامه‌هایی در قالب نقالی، شاهنامه‌خوانی و قصه‌گویی و نیز به زبان محلی و شهدای رمضان جلوه‌هایی از فرهنگ ایرانی و ادبیات حماسی را به نمایش گذاشتند.

حضور کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی و مسئولان چناران در کنار مشارکت دانش‌آموزان پایه چهارم دبستان رویای فرهیختگان از بخشهای دیگر این برنامه بود، رویدادی که فرصتی برای بروز استعدادهای کودکان و نوجوانان در عرصه قصه‌گویی و پیوند آنان با گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی را فراهم آورد.

این برنامه به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه‌های عمومی، شهرداری و شورای اسلامی شهر چناران به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی، بستری برای پرورش خلاقیت، تقویت مهارت بیان و روایتگری و انتقال مفاهیم فرهنگی به نسل آینده را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6975990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها