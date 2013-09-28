به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سنایی صبح شنبه در آئین بهره برداری از مدرسه ابتدایی شش کلاسه روستای حسین آباد از توابع بخش گیان نهاوند و اتمام عملیات آسفالت محوطه آموزشگاه ابتدایی دخترانه شاهد نهاوند اظهار داشت: مدرسه سازي و کمک به حل مشکلات فضاهای آموزشی يكي از توفيقات بزرگ براي انجام كار نيك و خيراست که هيچ راهي براي ماندگار شدن نام نيك افراد بهتر از آن نیست زيرا در ساليان متمادي نسلهاي زيادي در مدرسه ها درس مي خوانند و همين مساله مي تواند باعث جاودانگي نام نيك افراد باشد.

سنایی خیران مدرسه ساز را به عنوان پیوند دهندگان مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: وظیفه دولت تامین نیازهای آموزشی و بسترسازی مناسب برای رشد و تعالی دانش آموزان این مملکت است، اما با توجه به اینکه نظام ما برخاسته از اراده ملت و مردم مومن است مجمع خیرین مدرسه ساز به عنوان پیوند عمیق بین مردم و نظام است.

وی افزود: انجام کارهای پسندیده و نیک موجب ارزش و تعالی آن می شود و مایه استحکام بیشتر رابطه انسان با خداوند می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره اينكه خيرين مدرسه ساز نهضت جديدی را در آموزش و پرورش سامان داده اند، افزود: رشد و تعالی جامعه مديون مدارس بوده و تمام علما، جوانان، قهرمانان و شهدا از بطن مدرسه ها برخاسته اند.

مهدی سنایی با بیان اینکه با همت خيرين مدرسه ساز شهرستان نهاوند خوشبختانه گام های بلندی در راستای ساخت، توسعه و تجهيز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد و مقاوم برداشته شده، عنوان داشت: انتظار می رود اين روند كماكان ادامه داشته باشد.

لازم به ذکر است آموزشگاه شش كلاسه مرحوم نورخدا جلالوند به صورت 100 درصد خير ساز احداث شده است كه براي تكميل اين طرح آموزشي 410 ميليون تومان از طرف خيرين هزينه شده است.

اين آموزشگاه داراي 500 متر مربع زير بنا و دو هزار و 500 متر محوطه مي باشد كه دو سال پيش كلنگ زني شده و اول مهر به بهره برداري رسيد.

عملیات آسفالت محوطه آموزشگاه ابندایی شاهد دختران نهاوند که دارای 1700 متر مربع مساحت است با همکاری و مساعدت مهدی سنایی و علی ترکمان بعنوان خیر نهاوندی با اعتبار 17 میلیون تومان انجام شده و یک ملیون و 500 هزار تومان نیز توسط کمک های والدین هزینه شده است.