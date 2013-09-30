کرمانشاه با 7 درصد جمعیت سالمند سیزدهمین استان پیر کشور است/ خدمت رسانی چهار مرکز شبانه روزی سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ميرزائيان روز دوشنبه در نشستي خبری ضمن گرامیداشت هفته تكريم سالمندان، اظهار داشت: از مجموع جمعیت سالمند استان، تاکنون موفق به شناسایی هشت هزار و 771 نفر آنان شده ایم و به شش هزار و 767 نفر نیز ارائه خدمت می شود.

وی افزود: در حال حاضر چهار مرکز شبانه روزی سالمندان در استان وجود دارد که دو مرکز به آقایان و دو مرکز نیز به بانوان اختصاص دارد، مراکزی که 400 نفر در آنان نگهداری می شوند.

میرزائیان یادآور شد: همچنین چهار مركز روزانه براي سالمندان نيز در استان وجود دارد، كه صبح ها ويژه آقايان و بعدازظهرها ويژه بانوان است، مراکزی که باعث پر شدن اوقات فراغت سالمندان شده و زمينه هاي كسب آرامش هر چه بيشتر آنان فراهم مي کند.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان در ادامه، پرداخت مستمری، کمک هزینه نگهداری، کمک هزینه درمان، مناسب‌سازی، تعمیر مسکن، خدمات بیمه‌ای، وسایل کمک توانبخشی، خدمات فیزیوتراپی، نگهداری در مراکز شبانه‌روزی و روزانه، خدمات ویزیت در منزل، توانمندسازی، پر کردن اوقات فراغت و فعالیت‌های آموزشی را از جمله مهم‌ترین خدماتی عنوان کرد که از سوی این سازمان به سالمندان ارائه می‌شود.

وی یادآور شد: بیش از دو هزار نفر از سالمندان از برنامه‌های توانبخشی، آموزشی، حمایتی و اوقات فراغت و گردشگری به‌صورت فراگیر بهره‌مند شده‌اند و به دنبال این هستیم تا جمعیت استفاده کننده افزایش یابد.

میرزائیان در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های غربال گری سازمان بهزیستی استان اشاره کرد و گفت: این برنامه از سال 78 در سراسر کشور اجرا شده و هدف از اجرای آن نیز، شناسایی و غربال‌گری نوزادان و شیرخوارانی است که تا قبل از یک‌ماهگی، کم‌شنوایی و یا ناشنوایی آن‌ها تشخیص داده شود.

وی تصریح کرد: در 6 ماهه نخست سال‌جاری حدود 11 هزار نوزاد در استان کرمانشاه غربال‌گری شنوایی روی آن ها انجام گرفته که در بین آن‌ها 30 نوزاد ناشنوا و کم‌شنوا شناسایی شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه همچنین از وجود 9 مرکز غربال‌گری شنوایی در استان کرمانشاه و حدود چهار هزار ناشنوا خبر داد.

میرزائیان با بیان اینکه در استان کرمانشاه یک‌هزار و 247 معلول شنوایی خیلی شدید وجود دارد، یادآور شد: دو هزار و 266 معلول نیز شنوایی شدید، 790 معلول شنوایی متوسط و 127 معلول شنوایی خفیف دارند.

میرزائیان عنوان کرد: مددجویان ناشنوا و کم‌شنوا در سازمان بهزیستی از همه خدمات قابل ارائه در سازمان بهره‌مند و فقط از مستمری مطابق دستورالعمل نمی‌توانند بهره‌مند شوند.