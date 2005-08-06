كتاب " مفهوم خدا " منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين اثر كه اساسا يك كار علمي - پژوهشي است، به تحقيق درباره منشا مفهوم خدا يا حس خداجويي بر زمينه جامعه شناسي، انسان شناسي و پديدارشناسي اختصاص يافته است. اما نويسنده فراتر از چارچوب برنامه تحقيقي خود رفته است. او در اين راستا از تمام حوزه هاي تحقيقاتي نيمه دوم سده نوزدهم تا دهه هاي اخير استفاده نموده و به توضيح و تشريح و تفسير و نقد آنها پرداخته است. علت اين كار نيز تا اندازه اي روشن است. طبيعي است كه اين مفهوم يا احساس بر انسان پديدار گشته است و از اين رو به نظر مي رسد در وهله اول اين خود انسان است كه بايد مورد پژوهش قرار بگيرد. در اين رابطه چاره اي نيست جز اينكه تمام موضوعاتي كه به انسان مربوط اند مورد مطالعه قرار بگيرند.

كتاب مجموعه اي از سخنراني هاي وايلد است كه در سال 1972 در آكسفورد ايراد شده است. موضوع آن سخنراني ها را مي توان چنين توضيح داد : در اين سخنراني ها معناي اصطلاح دين طبيعي عبارت است از شناخت آگاهانه عقل هدفمند انسان و سازگاري با جهاني كه او براي ادامه وجود بودنش و حيات طيبه اش به آن وابسته است و تلاش مي كند تا با آن روابط و نسبت هاي هماهنگ و متعادلي ايجاد كند.

نويسنده در اين كتاب علاوه بر رهيافتهاي فوق الذكر از تحقيقات و نتايج حاصله از زيست شناسي، مردم شناسي، قوم شناسي، ذهن شناسي، زبان شناسي، اسطوره شناسي، شناخت شناسي، هستي شناسي، روانشناسي، رفتار شناسي و ساختار شناسي بهره برده است.

كتاب مفهوم خدا در 9 فصل تدوين و تاليف شده است : 1- تبيين رفتار انساني، 2- جامعه شناسي و ساخت اجتماعي واقعيت، 3- انسان شناسي و تبيين مذهب، 4- مرگ، آداب خاكسپاري و مرده سوزاني، 5- شروح ساختاري مذهب، 6- نظريه فرويدي و فرافكني خدا، 7- فيزيولوژي مغز و دعاوي تجربه ديني، 8- پديدار شناسي و پديدار خدا، 9- نتيجه گيري.