به گزارش خبرنگار مهر، کربن شناسی اثری چهار جلدی است که با هدف معرفی و تفسیر اندیشههای هانری کربن تألیف شده است.
نویسنده اثر حاضر بیش از دو دهه به کار ترجمه، تفسیر، و تدریس آثار این فیلسوف شرق شناس اهتمام داشته است. اینک حاصل آن تجارب و تحقیقات چونان درآمدی هم برای فهم اندیشه کربن و هم برای بهره گیری از روش پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی او به قصد خوانش فلسفه، عرفان، و به طور کلی معنویت اسلام ایرانی در اختیار اهل نظر قرار میگیرد در هر یک از مجلدات چهارگانه این اثر به ترتیب به یکی از موضوعات زیر پرداخته میشود:
پدیدار جان و جهان؛ پدیدار کتاب قدسی؛ پدیدار عشق و زیبایی؛ پدیدار هستی معطوف به آن سوی مرگ.
فصول هفت گانه این اثر به شرح زیر است:
فصل ۱: احیا حکمت
فصل ۲: طبقات اهل معنا
فصل ۳: پدیدارشناسی آسمان جهان
فصل ۴: پدیدارشناسی جسم جهان
فصل ۵: نیایش خلاق
فصل ۶: ربپرستی عرفانی
فصل ۷: خودشناسی و دگر خودشناسی
علاقه مندان برای خرید این کتاب میتوانند با این ۰۹۱۲۷۹۵۴۱۹۴ شماره در ارتباط باشند.
نظر شما