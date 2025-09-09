  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

«پدیدار جان و جهان» نخستین کتاب از مجموعه کربن‌شناسی منتشر شد

«پدیدار جان و جهان» نخستین کتاب از مجموعه کربن‌شناسی منتشر شد

جلد نخست از مجموعه چهار جلدی کربن‌شناسی با عنوان «پدیدار جان و جهان» اثری از انشالله رحمتی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کربن شناسی اثری چهار جلدی است که با هدف معرفی و تفسیر اندیشه‌های هانری کربن تألیف شده است.

نویسنده اثر حاضر بیش از دو دهه به کار ترجمه، تفسیر، و تدریس آثار این فیلسوف شرق شناس اهتمام داشته است. اینک حاصل آن تجارب و تحقیقات چونان درآمدی هم برای فهم اندیشه کربن و هم برای بهره گیری از روش پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی او به قصد خوانش فلسفه، عرفان، و به طور کلی معنویت اسلام ایرانی در اختیار اهل نظر قرار می‌گیرد در هر یک از مجلدات چهارگانه این اثر به ترتیب به یکی از موضوعات زیر پرداخته می‌شود:

پدیدار جان و جهان؛ پدیدار کتاب قدسی؛ پدیدار عشق و زیبایی؛ پدیدار هستی معطوف به آن سوی مرگ.

فصول هفت گانه این اثر به شرح زیر است:
فصل ۱: احیا حکمت
فصل ۲: طبقات اهل معنا
فصل ۳: پدیدارشناسی آسمان جهان
فصل ۴: پدیدارشناسی جسم جهان
فصل ۵: نیایش خلاق
فصل ۶: رب‌پرستی عرفانی
فصل ۷: خودشناسی و دگر خودشناسی

علاقه مندان برای خرید این کتاب می‌توانند با این ۰۹۱۲۷۹۵۴۱۹۴ شماره در ارتباط باشند.

کد خبر 6584581
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها