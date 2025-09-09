به گزارش خبرنگار مهر، کربن شناسی اثری چهار جلدی است که با هدف معرفی و تفسیر اندیشه‌های هانری کربن تألیف شده است.

نویسنده اثر حاضر بیش از دو دهه به کار ترجمه، تفسیر، و تدریس آثار این فیلسوف شرق شناس اهتمام داشته است. اینک حاصل آن تجارب و تحقیقات چونان درآمدی هم برای فهم اندیشه کربن و هم برای بهره گیری از روش پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی او به قصد خوانش فلسفه، عرفان، و به طور کلی معنویت اسلام ایرانی در اختیار اهل نظر قرار می‌گیرد در هر یک از مجلدات چهارگانه این اثر به ترتیب به یکی از موضوعات زیر پرداخته می‌شود:

پدیدار جان و جهان؛ پدیدار کتاب قدسی؛ پدیدار عشق و زیبایی؛ پدیدار هستی معطوف به آن سوی مرگ.

فصول هفت گانه این اثر به شرح زیر است:

فصل ۱: احیا حکمت

فصل ۲: طبقات اهل معنا

فصل ۳: پدیدارشناسی آسمان جهان

فصل ۴: پدیدارشناسی جسم جهان

فصل ۵: نیایش خلاق

فصل ۶: رب‌پرستی عرفانی

فصل ۷: خودشناسی و دگر خودشناسی

