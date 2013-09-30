به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه انجمن‌های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس با مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش برگزار و روسای انجمن‌های ورزشی ضمن تبریك انتصاب ایشان، به بیان دیدگاه‌های خود با معاون جدید تربیت بدنی پرداختند.

در این نشست كه ارمیان سرپرست فدراسیون ورزش مدارس به همراه روسای انجمن‌ها حضور داشتند، حمیدی بر لزوم تشكیل هرچه زودتر مجمع این فدراسیون تاكید كرد و گفت: با سر و شكل گرفتن مجمع، این فدراسیون می‌تواند هر چه زودتر از بودجه‌های دولتی مربوط به ورزش سهم خود را گرفته و برنامه‌هایش را با فراغ بال بهتری به انجام برساند.

وی افزود: طی صحبت‌هایی كه با مسئولان وزارت ورزش داشته‌ایم و فضای مناسبی كه می‌بینیم، می‌توان تمام مسابقات زیر 18 سال فدراسیون‌های كشور همراه با منابع مالی‌اش در اختیار فدراسیون ورزش مدارس قرار گیرد و حتی محور المپیك زیر 18 سال باید این فدراسیون باشد.

معاون تربیت بدنی و سلامت با تاكید بر اینكه فدراسیون ورزش مدارس و ورزش‌های دانشگاهی باید دو حلقه متصل به هم در تربیت قهرمانان باشند، یادآور شد: باید مسیر ترقی دانش آموزان قهرمان به قهرمانان دانشجو منتهی شود و محصول این دو فدراسیون باید باشگاه‌ها را تغذیه كنند تا شاهد نمو در ورزش كشور بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش مدارس كشور، در این نشست اما فرشید ارمیان سرپرست فدراسیون ورزش مدارس نیز به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های این فدراسیون پرداخته و بر لزوم حمایت معاونت تربیت بدنی تاكید كرد كه با استقبال معاون جدید تربیت بدنی و سلامت مواجه شد.

مهرزاد حمیدی در چكیده‌ای از دیدگاه‌های خود با بیان اینكه به دنبال احیای ورزش دانش آموزی از حیاط مدرسه است، خاطرنشان كرد: فدراسیون باید مسابقات بین مدارس را هم ساماندهی كند، ضمن اینكه پیشنهادات خوب روسای انجمن‌ها مبنی بر عضویت در كمیته نوجوانان هر فدراسیون مربوطه به آن رشته قابل بحث و بررسی است، در عین حال فدراسیون ورزش مدارس باید هر چه زودتر غیردولتی شود.