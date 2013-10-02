به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدحسن حسینیپناه در این خصوص اظهار داشت: شرکت در فراخوان هشتمین جشنواره قرآن کریم حوزههای علمیه خواهران مختص طلاب مشغول به تحصیل در مقطع سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) است.
وی مهلت ارسال آثار طلاب به مدارس علمیه خواهران را 10 آذرماه ذکر کرد و ادامه داد: این فراخوان شامل سه بخش مسابقات قرآنی، فراخوان مقاله و فراخوان آثار ادبی و هنری با موضوعات قرآنی میشود.
مدیر پرورشی حوزههای علمیه خواهران اضافه کرد: مسابقات قرآنی این جشنواره شامل رشتههای قرائت، ترجمه مفاهیم، تفسیر، حفظ موضوعی و حفظ ترتیبی 10، 15 و 30 جزو میشود.
وی یادآور شد: طلاب علاقهمند به ارائه مقاله در این جشنواره لازم است مقالات خود را در دو محور حماسه سیاسی و اقتصادی از منظر قرآن و عترت و خانواده در قرآن و عترت به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
حجتالاسلام حسینیپناه موضوعات پیشنهادی مقالات در محور حماسه سیاسی و اقتصادی از منظر قرآن و عترت را اهمیت تولید در خلق حماسه سیاسی، نقش حوزههای علمیه در تحقق حماسه سیاسی ـ اقتصادی، مسئولیت مردم و مسئولان در پیشبرد اهداف حماسه سیاسی و اقتصادی، الزامات خلق حماسه سیاسی و اقتصادی در جامعه، راههای گسترش فرهنگ مشارکت سیاسی در جامعه و شرایط تحقق آن، نقش رسانهها در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی، حماسه سیاسی و ملاکهای ارزیابی آن در جامعه امروز ایران، عرصههای حضور بانوان در خلق حماسه اقتصادی و خانواده و خلق حماسه سیاسی برشمرد.
وی افزود: طلاب در محور خانواده در قرآن و عترت نیز میتوانند موضوعات خانواده مطلوب از منظر قرآن و عترت، عوامل استحکام خانواده در فرهنگ قرآن و عترت، نقش تربیتی مادر در خانواده از منظر قرآن و عترت و الگوی خانواده اسلامی را مورد توجه قرار دهند.
مدیر پرورشی حوزههای علمیه خواهران خاطرنشان کرد: ارائه آثار ادبی و هنری نیز شامل آثاری مانند شعر، داستان، متن ادبی، فیلمنامه، خطاطی، نقاشی، طراحی و گرافیک و نرمافزار میشود.
وی افزود: در هر عرصه فقط یک اثر از متقاضی پذیرفته میشود.
نظر شما