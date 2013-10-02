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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۰

حسینی پناه خبر داد:

هشتمین جشنواره قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران فراخوان شد/ مهلت ارسال آثار تا 10 آذرماه

هشتمین جشنواره قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران فراخوان شد/ مهلت ارسال آثار تا 10 آذرماه

قم - خبرگزاری مهر: مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران از اعلام فراخوان هشتمین جشنواره قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران کشور از سوی معاونت فرهنگی تربیتی این حوزه‌های علمیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن حسینی‌پناه در این خصوص اظهار داشت: شرکت در فراخوان هشتمین جشنواره قرآن کریم حوزه‌های علمیه خواهران مختص طلاب مشغول به تحصیل در مقطع سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) است.

وی مهلت ارسال آثار طلاب به مدارس علمیه خواهران را 10 آذرماه ذکر کرد و ادامه داد: این فراخوان شامل سه بخش مسابقات قرآنی، فراخوان مقاله و فراخوان آثار ادبی و هنری با موضوعات قرآنی می‌شود.

مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: مسابقات قرآنی این جشنواره شامل رشته‌های قرائت، ترجمه مفاهیم، تفسیر، حفظ موضوعی و حفظ ترتیبی 10، 15 و 30 جزو می‌شود.

وی یادآور شد: طلاب علاقه‌مند به ارائه مقاله در این جشنواره لازم است مقالات خود را در دو محور حماسه سیاسی و اقتصادی از منظر قرآن و عترت و خانواده در قرآن و عترت به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

حجت‌الاسلام حسینی‌پناه موضوعات پیشنهادی مقالات در محور حماسه سیاسی و اقتصادی از منظر قرآن و عترت را اهمیت تولید در خلق حماسه سیاسی، نقش حوزه‌های علمیه در تحقق حماسه سیاسی‌ ـ اقتصادی، مسئولیت مردم و مسئولان در پیشبرد اهداف حماسه سیاسی و اقتصادی، الزامات خلق حماسه سیاسی و اقتصادی در جامعه، راه‌های گسترش فرهنگ مشارکت سیاسی در جامعه و شرایط تحقق آن، نقش رسانه‌ها در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی، حماسه سیاسی و ملاک‌های ارزیابی آن در جامعه امروز ایران، عرصه‌های حضور بانوان در خلق حماسه اقتصادی و خانواده و خلق حماسه سیاسی برشمرد.

وی افزود: طلاب در محور خانواده در قرآن و عترت نیز می‌توانند موضوعات خانواده مطلوب از منظر قرآن و عترت، عوامل استحکام خانواده در فرهنگ قرآن و عترت، نقش تربیتی مادر در خانواده از منظر قرآن و عترت و الگوی خانواده اسلامی را مورد توجه قرار دهند.

مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: ارائه آثار ادبی و هنری نیز شامل آثاری مانند شعر،‌ داستان، متن ادبی، فیلمنامه، خطاطی، نقاشی، طراحی و گرافیک و نرم‌افزار می‌شود.

وی افزود: در هر عرصه فقط یک اثر از متقاضی پذیرفته می‌شود.
 

 

کد مطلب 2147513

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