حمايت حكيمانه و نقد منصفانه از دولت وظيفه اي همگاني است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقي احمدي خرم در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز خراسان شمالي كه در محل مصلي امام خميني(ره) بجنورد برگزار شد، با قرائت حديث"آفه القوی‏ استضعاف الخصم" از حضرت علي(ع)، عنوان كرد: مطابق فرموده نخستين امام شيعيان مهم‏ترین تهدید برای اقتدار یک امت، ضعیف و سبک‏شمردن دشمن است.

وي اظهار داشت: بر اين اساس ملت مسلمان ايران نبايد هيچ گاه دشمنان خود را ضعيف تصور كند، بلكه مي بايست همواره براي مكر و تهديد آنها آماده باشد.

حجت الاسلام احمدي خرم با اشاره به دشمني هاي 34 ساله كشورهاي غربي و در راس آنها امريكا و اسراييل غاصب با نظام جمهوري اسلامي، تصريح كرد: دشمنان همواره به دنبال دو قطبي كردن جامعه و افكندن آفت اختلاف و دو دستگي در بين مردم مسلمان ايران بوده اند.

به گفته وي در سال جاري نيز دشمنان ابتدا سناريوي عدم حضور مردم در انتخابات و تحقق حماسه سياسي را در پيش گرفتند اما پس از شكست در اين زمينه، تمام سعي خود را براي روي كار آوردن مهره هاي خود در بخش هاي مختلف به كار بستند.

حجت الاسلام احمدي خرم اظهار داشت: دشمن همواره در پي دست يابي به اهداف و منافع خويش است و اگر بتواند اين منافع را از طريق ظالمانه و حمله نظامي به دست آورد؛ حتما اين كار را خواهد كرد.

وي تصريح كرد: اگر دشمن اين راه را در پيش نگرفته به دليل آن است كه توان اين كار را ندارد.

خطيب موقت نماز جمعه بجنورد افزود: با اين وجود ملت بيدار ايران با تبعيت از ولايت فقيه همچنان استوار در برابر خواسته هاي نابجاي دشمنان ايستاده است.

حجت الاسلام احمدي خرم همچنين با اشاره به نرمش قهرمانانه مورد نظر مقام معظم رهبري و عملكرد رييس جمهور و تيم همراه وي در سفر اخير به آمريكا، عنوان كرد: وظيفه همه ما حركت بر مبناي نظر رهبري و حول محور ولايت است و در زمينه حمايت از دولت نيز تا زماني كه رهبري از اين دولت حمايت كنند، با تمام توان از دولت يازدهم حمايت خواهيم كرد.

به گفته وي حمايت حكيمانه، مراقبت هوشمندانه و نقد منصفانه از عملكرد دولت وظيفه اي همگاني است.

امام جمعه موقت بجنورد اضافه كرد: در سفر اخير حجت الاسلام روحاني و تيم همراه به نيويورك نيز در مجموع عملكرد آنها خوب و مناسب بود اما اتفاق روي داده در پايان سفر و مكالمه تلفني با باراك اوباما جاي ابهام دارد.

وي با بيان اين كه بايد دليل اين اقدام روحاني مشخص شود، گفت: اگر اين اقدام صورت نمي گرفت، هيچ نكته منفي در اقدامات رياست جمهوري و تيم همراه وي در اين سفر نبود.

حجت الاسلام احمدي خرم با اشاره به اين كه بعد از تماس تلفني حسن روحاني و باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا در ديدار با بنيامين نتانياهو؛ نخست وزير رژيم صهيونيستي بار ديگر بر قرار داشتن همه گزينه ها از جمله حمله نظامي بر روي ميز تاكيد كرد، عنوان كرد: اين مسئله با نرمش انجام شده در تضاد بوده و نشان مي دهد كه دشمني دشمنان به پايان نرسيده است.

به گفته وي در پي سفر حسن روحاني به آمريكا و مذاكرات و گفتگوهاي صورت گرفته برخي در داخل كشور دچار شور و نشاط شده و از طرف ديگر نيز برخي احساس مي كنند كه با اين مكالمه تلفني عزت ملت ايران زير سوال رفته است.

خطيب موقت نماز جمعه بجنورد افزود: در اين زمينه بايد منتظر نظر مقام معظم رهبري باشيم و نبايد دچار افراط و تفريط شويم.