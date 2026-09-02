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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۵۵

زمین چمن مصنوعی جعفرآباد با اعتبار ۴.۵ میلیارد تومان افتتاح شد

زمین چمن مصنوعی جعفرآباد با اعتبار ۴.۵ میلیارد تومان افتتاح شد

قم- زمین چمن مصنوعی شهرستان جعفرآباد با صرف ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی شهرستان جعفرآباد شامگاه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و اکبر بهنام‌جو، استاندار قم افتتاح و وارد مرحله بهره‌برداری شد.

این پروژه با هدف افزایش سرانه فضاهای ورزشی و فراهم کردن امکانات مناسب برای فعالیت‌های ورزشی جوانان و نوجوانان شهرستان جعفرآباد اجرا شده است.

برای اجرای این پروژه در مجموع ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که ۲.۵ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات دولتی و ۲ میلیارد تومان نیز از سوی شهرداری تأمین شده است.

بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی جعفرآباد در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای ورزش و اوقات فراغت شهروندان انجام شده است.

کد مطلب 6934966

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