زمین چمن مصنوعی جعفرآباد با اعتبار ۴.۵ میلیارد تومان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی شهرستان جعفرآباد شامگاه با حضور حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و اکبر بهنامجو، استاندار قم افتتاح و وارد مرحله بهرهبرداری شد.
این پروژه با هدف افزایش سرانه فضاهای ورزشی و فراهم کردن امکانات مناسب برای فعالیتهای ورزشی جوانان و نوجوانان شهرستان جعفرآباد اجرا شده است.
برای اجرای این پروژه در مجموع ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که ۲.۵ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات دولتی و ۲ میلیارد تومان نیز از سوی شهرداری تأمین شده است.
بهرهبرداری از زمین چمن مصنوعی جعفرآباد در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان و ایجاد ظرفیتهای جدید برای ورزش و اوقات فراغت شهروندان انجام شده است.
قم- زمین چمن مصنوعی شهرستان جعفرآباد با صرف ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار و با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی شهرستان جعفرآباد شامگاه با حضور حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و اکبر بهنامجو، استاندار قم افتتاح و وارد مرحله بهرهبرداری شد.
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