کوچ اجباری تولیدکنندگان؛ دام عشایر دهاقان از۵۰۰۰به۵۰۰ راس دام رسید

حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در جریان بازدید از محل استقرار عشایر در اطراف شهرستان دهاقان، با اشاره به کاهش قابل توجه جمعیت عشایری و تعداد دام‌های این منطقه اظهار کرد: شرایط موجود نشان می‌دهد که بخشی از ظرفیت تولید در حوزه دامداری عشایری طی سال‌های اخیر به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است.

وی افزود: در پهنه‌ای که در گذشته حدود پنج هزار رأس دام وجود داشت، امروز تعداد دام‌ها به حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ رأس رسیده است؛ این کاهش تنها محدود به تعداد دام نیست و تعداد خانوارهای عشایری حاضر در این منطقه نیز از ۳۵ خانوار به تنها سه خانوار کاهش یافته است.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این آمار باید برای مسئولان یک هشدار جدی باشد؛ چراکه عشایر تنها یک جامعه کوچ‌رو نیستند، بلکه بخش مهمی از زنجیره تولید کشور را تشکیل می‌دهند و فعالیت آنها در حوزه دامداری و تولید محصولات دامی، مستقیماً با معیشت مردم و امنیت غذایی ارتباط دارد.

قاسمی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام و تأکید بر تقویت تولید داخلی بیان کرد: وقتی از اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون‌زا سخن می‌گوییم، یکی از مهم‌ترین الزامات آن حمایت از تولیدکننده داخلی و حفظ ظرفیت‌های موجود تولید است. نمی‌توان از یک سو بر افزایش تولید داخلی تأکید کرد و از سوی دیگر شاهد خروج تدریجی تولیدکنندگان از چرخه فعالیت اقتصادی بود.

وی تصریح کرد: اینکه فردی در گذشته تولیدکننده بوده، برای دیگران اشتغال ایجاد می‌کرده و ده‌ها نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم از محل فعالیت او درآمد داشته‌اند، اما امروز به دلیل مشکلات موجود از تولید فاصله گرفته و به حقوق‌بگیری روی آورده است، موضوعی قابل تأمل و تأسف‌بار است.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با بیان اینکه تداوم این روند می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد، گفت: اگر دامدار و تولیدکننده ما از چرخه تولید خارج شود، باید از خود بپرسیم نیازهای غذایی کشور در آینده چگونه قرار است تأمین شود؟ امنیت غذایی صرفاً با واردات و خرید محصول از خارج محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حفظ و تقویت ظرفیت‌های تولید داخل است.

قاسمی با اشاره به مشکلات معیشتی عشایر خاطرنشان کرد: دامدار برای ادامه فعالیت خود با هزینه‌های مختلفی از جمله تأمین نهاده، علوفه، آب، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید مواجه است و زمانی که درآمد حاصل از تولید با هزینه‌های آن تناسب نداشته باشد، طبیعی است که بخشی از تولیدکنندگان به تدریج از این فعالیت خارج شوند.

وی اضافه کرد: عشایر منطقه سال‌ها در همین شرایط به تولید مشغول بوده‌اند و باید به جای آنکه صرفاً در زمان بروز مشکلات به دنبال حمایت‌های مقطعی از آنها باشیم، سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که تولید آنها اقتصادی و پایدار شود.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید موانع موجود بر سر راه تولید عشایر شناسایی و برطرف شود و دستگاه‌های مسئول نیز با نگاه حمایتی و کارشناسی، برای حفظ دام، افزایش بهره‌وری و تثبیت جمعیت عشایری برنامه داشته باشند.

قاسمی با بیان اینکه عشایر از ظرفیت‌های مهم اقتصادی منطقه محسوب می‌شوند، اظهار کرد: حفظ جامعه عشایری فقط به معنای حفظ یک سبک زندگی و فرهنگ بومی نیست؛ بلکه به معنای صیانت از یک ظرفیت تولیدی، اشتغال‌زا و مؤثر در اقتصاد منطقه و کشور است.

وی افزود: وقتی تعداد خانوارهای عشایری یک منطقه از ۳۵ خانوار به سه خانوار کاهش پیدا می‌کند، باید علت این اتفاق به صورت دقیق بررسی شود و مسئولان نباید اجازه دهند این روند به سایر مناطق نیز تسری پیدا کند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس ادامه داد: وظیفه نمایندگی ایجاب می‌کند مشکلات و مطالبات مردم، به‌ویژه اقشاری که دسترسی مستقیم و مستمر به مسئولان ندارند، پیگیری شود. عشایر باید بدانند که مطالبات آنها شنیده می‌شود و مشکلاتشان در مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به مسئولان منتقل خواهد شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که عشایر و دامداران بتوانند دوباره با قدرت بیشتری به چرخه تولید بازگردند و به جای آنکه صرفاً دریافت‌کننده حمایت باشند، به عنوان تولیدکنندگان فعال و اثرگذار در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی گفت: اگر امروز برای حفظ دام و جمعیت عشایری اقدام نکنیم، در آینده بازگرداندن این ظرفیت تولیدی بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود؛ بنابراین لازم است مسئولان موضوع را با نگاه بلندمدت و از منظر امنیت غذایی، اشتغال و توسعه پایدار دنبال کنند.