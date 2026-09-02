حضور متفاوت مشاور وزیر بهداشت در سخنرانی+ عکس

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت، یکی از چالش‌های مهم کشور است.

در این بین، وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت، مسئولیت هایی بر عهده دارد که ترویج فرهنگ فرزندآوری، مهم‌ترین آنها باشد. در عین حال که باید مقدمات و امکانات لازم برای درمان های ناباروری را فراهم کند. اما، آنچه مسلم است؛ تبلیغات فرزندآوری و ترویج خانواده‌ها به داشتن فرزند است.

روز گذشته، زینب نصیری، مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی، در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با همراه داشتن فرزند خردسالش پشت تریبون قرار گرفت و برای حاضران در جلسه سخنرانی کرد که در نوع خودش، جالب توجه بود.