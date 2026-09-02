تکذیب شایعه برگزاری بدون تماشاگر دربی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان

مهدی جمالینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر احتمال برگزاری بدون تماشاگر دیدار استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان اظهار کرد: این شایعات صحت ندارد و مسابقه طبق برنامه و با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
وی افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری این دیدار در نظر گرفته شده و دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی، خدماتی و ورزشی استان در حال آمادهسازی شرایط برای میزبانی مناسب از این مسابقه هستند.
جمالینژاد با تأکید بر اینکه روند برگزاری مسابقه مطابق برنامهریزیهای انجامشده دنبال میشود، تصریح کرد: هواداران میتوانند طبق روال تعیینشده در ورزشگاه نقش جهان حضور پیدا کنند و هیچ تصمیمی مبنی بر برگزاری این دیدار بدون تماشاگر اتخاذ نشده است.
استاندار اصفهان همچنین از هواداران دو تیم خواست ضمن توجه به اطلاعیهها و اخبار رسمی، به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار مربوط به نحوه برگزاری مسابقه را از مراجع رسمی دنبال کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود. این مسابقه نخستین تقابل دو تیم در ورزشگاه نقش جهان به شمار میرود و با توجه به حساسیت همیشگی شهرآورد پایتخت، توجه فوتبالدوستان را به اصفهان جلب کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، فرآیند بلیتفروشی این مسابقه نیز انجام شده و ظرفیت در نظر گرفتهشده برای حضور تماشاگران تکمیل شده است.
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