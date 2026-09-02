مصرف روزانه گلسرخ بعد از ۴۰ سالگی عامل پیشگیری از آلزایمر است

ابراهیم اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گل سرخ از حدود یک هزار سال پیش تاکنون به عنوان یک ادویه سنتی در خانوارهای ایرانی مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس تحقیقات انجام‌شده، تأثیراتی بر حافظه، به‌ویژه در زمینه آلزایمر، دارد و همچنین از آثار ضدیبوست و ضدافسردگی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در تحقیقات انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اثر مصرف روزانه پودر گل سرخ بر جلوگیری از پیشرفت آلزایمرهای مزمن و پیشگیری از علائم اولیه فراموشی سالمندی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: توصیه می‌شود افراد پیش از رسیدن به سن ابتلا به آلزایمر و فراموشی سالمندی، از حدود ۴۰ سالگی مصرف روزانه پودر گل سرخ را آغاز کنند.

اسفندیاری میزان مصرف پیشنهادی را سه قاشق چای‌خوری پودر گل سرخ پس از هر وعده غذایی عنوان کرد و گفت: این شیوه مصرف با هدف پیشگیری از بروز علائم فراموشی سالمندی مورد توصیه قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره نحوه آماده‌سازی گل سرخ نیز اظهار داشت: غنچه گل سرخ باید در سایه خشک شود و تمام اجزای گل، از جمله مادگی، پرچم‌ها و کاسبرگ‌های آن، به صورت کامل پودر شده و مورد مصرف قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج این تحقیقات، پس از حدود سه هفته مصرف، آثار بهبودی ظاهر می‌شود و این درمان باید تا معالجه کامل ادامه پیدا کند و ادامه درمان نیز ضامن برگشت‌ناپذیر بودن عارضه است.

اسفندیاری با اشاره به دیگر خواص عنوان‌شده برای گل سرخ گفت: گل سرخ علاوه بر داشتن خاصیت تقویت حافظه و اثر پیشگیری و درمانی بر بیماری آلزایمر، دارای اثر ضدافسردگی و همچنین اثر تقویت‌کننده قوای جنسی نیز هست.

وی افزود: پژوهش‌ها نشان داده است که مغز و دستگاه جنسی آثار متقابلی بر یکدیگر دارند و تقریباً هر عاملی که قدرت حافظه را افزایش یا کاهش دهد، می‌تواند قدرت جنسی را نیز افزایش یا کاهش دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: زنجبیل، دارچین و زعفران نیز با تفاوت‌هایی، آثار مشابهی بر مغز دارند و می‌توانند آثار گل سرخ را تقویت کنند.

تولید کپسول گل سرخ ۱۰ سال به تعویق افتاده است

اسفندیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تولید کپسول گل سرخ گفت: به دلیل آنچه وی «کارشکنی» و «مافیای دارو» عنوان کرد، بیش از ۱۰ سال است که کپسول گل سرخ به بازار عرضه نشده است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه این تحقیقات به صورت علمی ثبت شده است، تاکنون به دلیل کارشکنی‌ها موفق به دریافت مجوز تولید نشده‌ایم، اما در آخرین پیگیری‌ها مقرر شده است یک کارخانه دارویی تازه‌تأسیس طی یک تا دو سال آینده خط تولید کپسول گل سرخ را در کشور راه‌اندازی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: در حال حاضر برای افرادی که متقاضی مصرف کپسول گل سرخ باشند، امکان تولید آن به صورت انفرادی و دستی وجود دارد و هزینه حداقل ۱۰ هزار کپسول بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: پیشگیری و بهبود علائم فراموشی سالمندی و آلزایمر با استفاده از پودر گل سرخ، به گفته وی، یک درمان نسبتاً قطعی است که حدود ۱۰ سال پیش طی تحقیقات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کشف شده است.