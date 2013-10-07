مرگ بر آمریکا شعار اصلی 13 آبان امسال است/این شعار معنی خصومت با مردم و اندیشمندان آمریکا ندارد 

به گزارش خبرگزاری مهر در آستانه فرا رسیدن یومالله سیزدهم آبان « روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» و نیز حماسه ماندگار نهم دی، جلسه مشورتی و هماندیشی مراسم با حضور کارشناسان و صاحبنظران، به ریاست اصغر آبخضر ، قائممقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد .
این جلسه که در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد با توجه به شرایط جدید منطقهای و بینالملل به اتخاذ رویکرد و تبیین سیاستها و خطمشی کلی مراسم یومالله سیزدهم آبان و نهم دی پرداخت.
در این جلسه که به ریاست اصغر آبخضر، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد پس از تبادل نظر و تضارب آراء به جمعبندی مباحث کارشناسی شده حول کلیات، اصول و سیاستهای مراسمهای یوم الله 13 آبان و 9 دی پرداخته شد.
در این جلسه آبخضر با بیان برخی از سیاستهای کلی نظام که در راستای عزت و اقتدار ملی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بیانشده اشاره کرده و با بیان سخنان ارزشمند ، راهگشا و راهبردی اخیر معظم له درخصوص غیر قابل اعتمادبودن آمریکا و عهدشکنی و خباثتهای آن گفت: در حال حاضر منطقه و جهان شاهد تحولات عظیم از سوی ملتهای آزاده ، متأثر از طنین امواج خروشان بیداری اسلامی و تحتتأثیر تعالیم و پیامهای انقلاب اسلامی ایران است و نظر به سخنرانی ریاست محترم جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و تبیین دیدگاهها و اصول جمهوری اسلامی ایران و با توجه به موضعگیری غیرعقلائی، مستکبرانه و غیرمنطقی غرب به سرکردگی آمریکا علیه ملت ایران ، مراسم یومالله 13 آبان امسال بسیار متفاوت و پرشورتر از سالهای گذشته برگزار میشود و ملت بیدار، هوشیار و شجاع ایران اسلامی نشان خواهد داد ؛ هیچ ترفندی حاضر به دست کشیدن از آرمان ها، اهداف و ارزشهای والای انقلاب اسلامی خود نبوده و حاضر به معامله و مذاکره برسر منافع ملی ، عزت و غیرت خود نمی باشد و با نفی هرگونه باج دهی و باج خواهی و به هیچ قیمتی از اهداف متعالی خود دست بر نمی دارد و دستان پلید و طمعکار عنودان و حسودان این انقلاب را که به هر بهانه ای به این سرزمین و منافع آن دراز شود ، با قوت ، قدرت و قاطعیت هرچه تمامتر قطع خواهدکرد.
وی با اشاره به غیرت، همت و حمیت ایرانیان در پاسداری از دستاوردهای سترگ انقلاب اسلامی که از جمله مهمترین آن « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و عزت نفس و قدرت تصمیم گیری برای سرنوشت و آینده خود هست؛ اذعان کرد: مراسم « روز ملی مبارزه با استکبارستیزی » امسال بسیار پرشورتر و متفاوت از سالهای گذشته برگزار و به عنوان روز نماد اعتراض به هژمونی مستکبرانه و استعمارگرانه طاغوت و شیطان بزرگ آمریکا به عنوان سمبل استکبار ، چشمطمع طاغوتیان را کور خواهد.
آبخضر با اشاره به اینکه مراسم 13 آبان امسال روز بزرگ «مرگ بر آمریکا» خواهد بود گفت :شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر استکبار» به عنوان اصلیترین و مهمترین شعار مردم در یوم الله سیزدهم آبان و نهم دی خواهد بود.
رئیس ستاد برگزاری مراسم یومالله 13 آبان با اشاره به معنای درست شعار « مرگ بر آمریکا » اشاره کرده و بیان داشت: این شعار معنی خصومت با مردم و اندیشمندان آمریکا را ندارد بلکه عکس این موضوع صادق است و آن یعنی « مرگ بر سیاستهای غلط و استکباری دولتمردان آمریکا » که در صدد سلطه بر سایر کشورها و ملتها هستند.
آبخضر ضمن اشاره به حمایت مستقیم مقام معظم رهبری از دیپلماسی فعّال کشور در سفر به نیویورک، با اشاره به حمایت قاطبه مردم از این حرکت سنجیده دولت اظهار امیدواری کرد در مذاکرات آینده، تیم مذاکرۀ کننده ایرانی بتواند با عنایت به راهبردهای ترسیم شده توسط رهبر معظم انقلاب و سه اصل « عزت ، حکمت و مصلحت » از حقوق اولیه و حق هستهای و سیاستهای کلی نظام و مردم ایران اسلامی دفاع کند.
در ادامه این جلسه کارشناسان و صاحبنظران این حوزه با ارائه راهکارها و تحلیلهای مختلف از شرایط پیش روی ایران و حوادث منطقه و بینالمللی تأکید داشتند که مردم ایران هیچگاه دشمنیها، شرارتها و آتشافروزیهای آمریکای جنایتکار و مستکبر را از یاد نخواهند برد و ملت بزرگ ایران همچنان با اکثریت آراء آمریکای سلطهگر را دشمن شماره یک خود وملتهای آزاده ، مستقل و امنیت منطقه وجهان می داند .
اعضاء جلسه در پایان با تأکید بر این نکته که مراسم یومالله سیزدهم آبان و نهم دی امسال بسیار در کانون توجهات و در صدر اخبار رسانههای غربی به ویژه شبکه های ماهوارهای نظام امپریالیسم قرار خواهد گرفت ، بیان داشتند : بیانات ارزشمند و راهگشای مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» و کلیدواژه های آن بایستی برای مردم تبیین و تفسیر و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و در روز 13 آبان پیامی مناسب، فراگیر و حکیمانه از سوی مردم و نظام و مراسم ملی ـ بهعنوان تریبون مرم و نظام ـ برای افکار عمومی جهان اعم از دوستان، دشمنان مخابره شود و آن پیام این است که امروز ایالات متحده آمریکا به دور از هرگونه قاعده و پایبندی به اصول و قوانین نظام بینالملل و اصول اخلاقی و انسانی و فقط مطابق میل، سلیقه و منافع سیاسی خود با سلطهگری و استکبار منافی منافع بشریت و امنیت بین المللی در حرکت است و اگر این حرکت مستبدانه اصلاح نشود همه بشریت ضرر خواهند کرد و امنیت عمومی جهان مختلل خواهد شد.
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