به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک پس از هفته‌ها، امروز سه شنبه تشکیل جلسه داده و در کنار بررسی عملکرد کاروان ایران در سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و بودجه سال جاری، موضوع تعیین زمان انتخابات را هم مورد بررسی قرار دهند اما روز گذشته اعلام شد که این نشست برگزار نخواهد شد.

با وجود اهمیت بررسی تعیین زمان انتخابات کمیته ملی المپیک، قرار بود نشست امروز بدون حضور سیدرضا صالحی امیری، سرپرست وزارت ورزش و جوانان برگزار شود. ظاهرا به همین دلیل این نشست لغو شد تا در زمانی مناسب با حضور وی برگزار شود.

در همین راستا ابتدا روز پنجشنبه (18 مهرماه) برای برگزاری نشست مشترک اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با سرپرست وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شد اما از آنجائی که همه اعضای هیات اجرایی موافق برگزاری نشست در این روز نبودند، برگزاری جلسه به هفته آینده موکول شد.

به گفته محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک بین روزهای یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده اعضای هیات اجرایی در نشستی که سرپرست وزارت ورزش و جوانان هم حتما در آن حضور خواهند داشت، موضوع تعیین زمان انتخابات را مورد بررسی قرار خواهند داد.

کمیته بین‌المللی المپیک طی نامه‌ای به ایران، برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک را بلامانع عنوان کرد.