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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۳

برای احراز پست ریاست 10 فدراسیون ورزشی؛

وزارت ورزش و جوانان تاریخ ثبت نام کاندیداها را اعلام کرد

وزارت ورزش و جوانان تاریخ ثبت نام کاندیداها را اعلام کرد

معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای زمان ثبت نام کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون‌های ورزشی که با سرپرست اداره می‌شوند و یا تا پایان امسال دوره ریاست آنها به پایان می‌رسد، را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، زمان ثبت نام برای انتخابات روسای فدراسیون‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، کوهنوردی و صعودهای ورزشی، ورزش سه‌گانه، قایقرانی، بدنسازی، کونگفو و هنرهای رزمی، ورزش‌های نابینایان و کم بینایان، اسکی و هاکی 27 مهرماه و فدراسیون‌های کبدی 18 آبان، بوکس 23 آذر و فدراسیون جانبازان و معلولان 21 دی‌ماه اعلام شد.

هم اکنون فدراسیون‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، کوهنوردی، ورزش‌های سه گانه، قایقرانی، بدنسازی، کونگفو و هنرهای رزمی، ورزش‌های نابینایان و کم بینایان توسط سرپرست اداره می‌شوند.

همچنین روسای فدراسیون‌های اسکی، تیراندازی، تکواندو، هاکی، کبدی، بوکس، جانبازان و معلولان تا پایان امسال دوران مدیریت خود را به پایان می‌رسانند.

ثبت نام کاندیداها برای شرکت درانتخابات ریاست فدراسیون‌های ورزشی از زمان اعلام شده درمحل همان فدراسیون برابر دستورالعمل‌های ابلاغ شده خواهد بود.

کد مطلب 2152710

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