بزرگداشت داریوش مهرجویی در فرهنگستان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا اسماعيلي معاون پژوهشي اين فرهنگستان گفت: يكي از برنامه‌هايي كه فرهنگستان هنر در دستور كار خود قرار داده، برگزاري بزرگداشت براي هنرمندان پيشكسوت است كه البته اعضاي پيوسته اين فرهنگستان در اولويت قرار گرفته و تاكنون چندين برنامه براي آن‌ها برگزار شده است.

وي در همين زمينه ادامه داد: برنامه بزرگداشت‌ها امسال با برگزاري بزرگداشت سه پيشكسوت هنري و تجليل از مقام آن‌ها براي زنده يادان محمود جوادي‌پور و منصوره حسيني از اعضاي پيوسته فرهنگستان هنر و احمد اسفندياري از هنرمندان پيشكسوت و فعال كشورمان آغاز شد كه علاوه بر مراسم بزرگداشت نمايشگاهي از آثار اين استادان به مدت يك ماه در موسسه صبا به نمايش در آمد و در ادامه دو برنامه بزرگداشت ديگر نيز تا پايان سال تدارك و برنامه ريزي شد.

اسماعيلي از برگزاري بزرگداشت داريوش مهرجويي خبر داد و گفت: استاد مهرجويي از اعضاي پيوسته فرهنگستان هنر هستند كه علاوه بر وجه فيلمسازي آثار تاليفي و پژوهشي نيز دارند به همين مناسبت مراسم بزرگداشتي به پاس نيم قرن فعاليت سينمايي و پژوهشي وی از 28 مهر ماه در ساختمان مركزي فرهنگستان هنر برگزار مي‌شود.

معاون پژوهشي فرهنگستان هنر در خصوص برنامه‌هاي مختلف مراسم بزرگداشت داریوش مهرجويي تصريح كرد: در نخستين روز آيين برگزاري مراسم بزرگداشت مهرجويي ارائه مقالات و سخنراني توسط هنرمندان پيشكسوت اين عرصه در نظر گرفته شده است. همزمان با برگزاري اين مراسم، نمايشگاه كتابي از آثار اين هنرمند در كنار ساير آثار فاخر سينمايي تا پايان هفته به نمايش گذاشته مي‌شود. همچنين قرار است ويژه‌نامه‌اي شامل يادداشت و مقالاتي كه استادان و پيشكسوتان عرصه سينما براي اين هنرمند گرانقدر ارائه مي‌كنند، منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گيرد. از ديگر برنامه‌هاي تدارك ديده شده نمايش سه فيلم شاخص با حضور اين هنرمند و جلسه پرسش و پاسخ علاقه‌مندان و پژوهشگران به مدت سه روز خواهد بود.

اسماعيلي همچنين برگزاري بزرگداشت حبيب‌الله آيت‌اللهي، استاد نقاشی را در آذر ماه سالجاري اعلام و بیان کرد: آخرين برنامه بزرگداشت امسال نيز مخصوص استاد حبيب‌الله آيت‌اللهي است كه در آذر ماه سالجاري برگزار مي‌شود. برنامه‌هايي با عنوان گفت‌وگو با هنرمندان كه از ديگر برنامه‌هاي فرهنگستان بوده براي سال آتي در كنار مراسم بزرگداشت‌ها نيز برگزار خواهد شد.

مراسم بزرگداشت نيم قرن فعاليت سينمايي و علمي داريوش مهرجويي يكشنبه 28 مهر ماه ساعت 15 در تالار ايران فرهنگستان هنر برگزار مي‌شود.