  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۹:۳۹

فوتبال مقدماتی جوانان آسیا - کرمان؛

ایران تاجیکستان را شکست داد و صدرنشین شد

ایران تاجیکستان را شکست داد و صدرنشین شد

تیم فوتبال زیر 18 سال(جوانان) ایران در نخستین دیدارش در مسابقات مقدمانی قهرمانی جوانان آسیا مقابل تاجیکستان به پیروزی رسید تا در پایان دیدارهای روز نخست گروه D، صدرنشین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار از روز نخست مسابقات انتخابی مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا در گروه D عصر امرو سه شنبه، تیم‌ فوتبال زیر 18 سال(جوانان) ایران موفق شد تاجیکستان اولین حریف خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. بابک عبدالله‌زاده (40) و علی فتحیان (2+90) دو گل ایران را در این مسابقه به ثمر رساندند.

تیم فوتبال زیر 18 سال(جوانان) ایران در این بازی با ترکیب پیام نیازمند، میثم جودکی، مهدی حسین زاده، محمد روشندل، آرمین سهرابیان، مبین عزتی ( 78 -حسن داداشی)، سعید آقایی، سیاوش حق نظری (89 - محمدرضا سلیمانی)، میلاد سرلک، علی فتحیان و بابک عبدالله‌زاده (46 - سردار آزمون) به میدان رفت.

در دیگر دیدار این گروه تیم عربستان با نتیجه 2 بر یک لبنان را شکست داد. به این ترتیب تیم ایران با سه امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به عربستان، در پایان دیدارهای روز نخست این گروه، صدرنشین شد.

مسابقات گروه D رقابتهای انتخابی قهرمانی آسیا با حضور تیم‌های ایران، تاجیکستان، لبنان و عربستان طی روزهای 16 الی 20 مهرماه در کرمان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2152000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها