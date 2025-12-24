وضعیت هوای اصفهان و ۲ شهر مجاور قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح چهارشنبه سوم دی ماه با میانگین ۱۶۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان، رودکی و زینبیه با عدد ۱۵۵، احمدآباد ۱۷۰، میدان انقلاب ۱۶۱، پارک زمزم ۱۵۱، خیابان پروین اعتصامی ۱۶۸، دانشگاه صنعتی ۱۷۸، سپاهانشهر ۱۷۴، فرشادی ۱۵۸، فیض ۱۶۷، بولوار کاوه ۱۶۲، کردآباد ۱۹۴ و هزار جریب ۱۶۶ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان رهنان و ولدان با عدد ۱۴۱ و میرزا طاهر ۱۴۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است. امروز هوای شاهینشهر و کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه، زرینشهر ناسالم برای گروههای حساس و ایستگاه قهجاورستان قطع است.
هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی پیشبینی کرده که طی امروز همچنان به دلیل سکون جوی و ماندگاری هوای سرد، شاخص آلایندهها در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان افزایش مییابد.
هواشناسی از دو روز پیش هشدار داده بود که احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده، در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه وجود دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما