عربستان شکست برابر لبنان را با پیروزی عوض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جوانان آسیا 2014 - میانمار در گروه D امروز سه‌شنبه با برگزاری یک مسابقه آغاز شد که طی آن تیم فوتبال عربستان شکست نیمه نخست برابر لبنان را با پیروزی 2 بر یک عوض کند.

در این بازی که ورزشگاه باهنر کرمان برگزار شد، علی چهاب (1+45) گل نخست بازی را برابر لبنان به ثمر رساند اما حامد محمد الشهری (74 - پنالتی) و عادل محمد المشایت (76) گل‌ها برتری تیم عربستان را به ثمر رساندند. در این بازی لبنانی‌ها دو مرتبه توپ را به تیر دروازه عربستان زدند.

در دیگر بازی امروز تیم‌های جوانان ایران و تاجیکستان از ساعت 17:30 در ورزشگاه باهنر کرمان به مصاف همدیگر می‌روند.