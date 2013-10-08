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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا/

عربستان شکست برابر لبنان را با پیروزی عوض کرد

عربستان شکست برابر لبنان را با پیروزی عوض کرد

نخستین دیدار از مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از گروه D درحالی با پیروزی تیم فوتبال عربستان به پایان رسید که این تیم تا دقیقه 74 از لبنان عقب افتاده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جوانان آسیا 2014 - میانمار در گروه D امروز سه‌شنبه با برگزاری یک مسابقه آغاز شد که طی آن تیم فوتبال عربستان شکست نیمه نخست برابر لبنان را با پیروزی 2 بر یک عوض کند.

در این بازی که ورزشگاه باهنر کرمان برگزار شد، علی چهاب (1+45) گل نخست بازی را برابر لبنان به ثمر رساند اما حامد محمد الشهری (74 - پنالتی) و عادل محمد المشایت (76) گل‌ها برتری تیم عربستان را به ثمر رساندند. در این بازی لبنانی‌ها دو مرتبه توپ را به تیر دروازه عربستان زدند.

در دیگر بازی امروز تیم‌های جوانان ایران و تاجیکستان از ساعت 17:30 در ورزشگاه باهنر کرمان به مصاف همدیگر می‌روند.

کد مطلب 2151891

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