ترکیب احتمالی استقلال مقابل المحرق؛ تصمیم ساپینتو برای بازگشت به ثبات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران شامگاه چهارشنبه ۳ دی و در دیداری سرنوشت ساز و مهم از ساعت: ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه شهر منامه با قضاوت سعدالله گلمرادی از تاجیکستان رو در روی المحرق بحرین قرار می‌گیرد. آبی‌ها برای صعود به مرحله حذفی محکوم به پیروزی و کسب ۳ امتیاز این بازی هستند و هر نتیجه‌ای جز پیروزی منجر به حذف نماینده ایران از فصل جاری رقابت‌های آسیایی خواهد شد.

مهران احمدی به دلیل مصدومیت، علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت، دیدیه اندونگ به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا، رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی نیز به دلیل مسائل انضباطی غایبان سرشناس استقلال در این بازی مهم محسوب می‌شوند.

ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال در این بازی و به مانند دیدارهای اخیر از آنتونیو آدان دروازه بان اسپانیایی تیم خود در چهارچوب دروازه استفاده خواهد کرد. سامان فلاح پس از هفته‌ها دوری از ترکیب استقلال در این بازی مهم بار دیگر در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد و زوج رستم آشورماتوف را در قلب خط دفاع تشکیل می‌دهد. صالح حردانی و حسین گودرزی هم دو بازیکن استقلال در سمت‌های راست و چپ خط دفاعی خواهند بود.

در خط هافبک و در غیاب اندونگ، روزبه چشمی در کنار امیرمحمد رزاقی نیا انجام وظیفه خواهد کرد. در سمت راست یاسر آسانی و در سمت چپ در غیاب علیرضا کوشکی اسماعیل قلی زاده برای استقلال از ابتدا به میدان خواهند رفت.

ساپینتو به احتمال زیاد در این بازی باز از منیر الحدادی استفاده خواهد کرد و این بازیکن خط جلوتر از بازیکنان هافبک و پشت سر مهاجم نوک به میدان می‌رود. سعید سحرخیزان هم که در دیدار مقابل خیبر نیمکت نشین بود در این بازی از ابتدا و به عنوان مهاجم نوک انجام وظیفه خواهد کرد.

ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با المحرق بحرین به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف (عارف غلامی)، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، اسماعیل قلی زاده، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان