درخواست صدور دستور موقت برای استقلال در CAS رد شد

با اعلام سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، درخواست این باشگاه برای صدور دستور موقت از سوی دادگاه CAS پذیرفته نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال به دلیل فسخ غیر قانونی برخی از بازیکنان خارجی و داخلی خود طی سال‌های اخیر از سمت فیفا با دو پنجره نقل و انتقالاتی بسته محکوم شده است که بابت صدور چنین حکمی از فدراسیون جهانی فوتبال، مدیران این باشگاه به دادگاه حکمیت ورزش CAS شکایت کردند و خواستار لغو چنین حکمی شدند.

در همین رابطه علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: 《درخواست صدور دستور موقت باشگاه استقلال برای صدور دستور موقت از دادگاه CAS پذیرفته شد اما این تصمیم به معنای صدور دستور نهایی نیست. رسیدگی به اصل پرونده ادامه دارد و استقلال با قدرت در مسیر حقوقی خود قرار دارد.

در صورت صدور دستور موقت، دو معیار اصلی از شرایط لازم برای صدور دستور نهایی صادر شده و یک لایحه نهایی تأیید شده است. 》

آبی‌ها به دنبال باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی خود در نیم فصل هستند که تاکنون با درخواست آنها مخالفت شده است.

