درخواست صدور دستور موقت برای استقلال در CAS رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال به دلیل فسخ غیر قانونی برخی از بازیکنان خارجی و داخلی خود طی سال‌های اخیر از سمت فیفا با دو پنجره نقل و انتقالاتی بسته محکوم شده است که بابت صدور چنین حکمی از فدراسیون جهانی فوتبال، مدیران این باشگاه به دادگاه حکمیت ورزش CAS شکایت کردند و خواستار لغو چنین حکمی شدند.

در همین رابطه علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: 《درخواست صدور دستور موقت باشگاه استقلال برای صدور دستور موقت از دادگاه CAS پذیرفته شد اما این تصمیم به معنای صدور دستور نهایی نیست. رسیدگی به اصل پرونده ادامه دارد و استقلال با قدرت در مسیر حقوقی خود قرار دارد.

در صورت صدور دستور موقت، دو معیار اصلی از شرایط لازم برای صدور دستور نهایی صادر شده و یک لایحه نهایی تأیید شده است. 》

آبی‌ها به دنبال باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی خود در نیم فصل هستند که تاکنون با درخواست آنها مخالفت شده است.