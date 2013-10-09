یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران امروز در گفتگو با مهر درباره انتشار اخباری مبنی بر توقف صادرات نفت خام ایران به هند به دلیل مشکلات پوشش بیمه ای کشتیهای نفتکش، گفت: توقف صادرات نفت خام ایران به هند صحت ندارد.
وی با اعلام اینکه هم اکنون وضعیت صادرات نفت خام ایران به این کشور آسیایی به صورت عادی و طبیعی در حال انجام است، تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریم مشکلاتی برای پوشش بیمه کشتیهای نفتکش حامل نفت خام صادراتی ایران به هند وجود دارد اما امروز این مشکل حل و فصل شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با توافق دو کشور بیمه کشتیهای نفتکش حامل نفت خام صادراتی ایران به هند تمدید شده است، بیان کرد: از این رو فعلا مشکلی در صادرات طلای سیاه ایران به پالایشگاههای این کشور آسیایی وجود ندارد.
امروز برخی از رسانههای هندی گزارش دادهاند: از آنجا که دولت هند هنوز اعتبار بیمهگران ایرانی برای بیمه محمولههای نفت صادراتی این کشور به هند را تمدید نکرده است، تعدادی از نفتکشهای حامل نفت ایران قادر به حمل و تخلیه محموله خود در بنادر هند نبودهاند.
به گفته این منابع، مدت اعتبار مصوبه دولت هند در تایید صلاحیت دو بیمهگر ایرانی بیمه کیش و بیمه معلم برای پوشش کشتیها و نفتکشهای فعال در حمل و نقل کالا بین دو کشور در تاریخ ٢٧ سپتامبر به سر آمد و دولت هند هنوز اقدامی برای تمدید صلاحیت بیمهگران ایرانی به عمل نیاورده است. این منابع گفتهاند که اعتبار این مصوبه، سه ماه بود.
منابع آگاه کشتیرانی و صنعت نفت گفتند سه محموله ایران در بنادر هند منتظر صدور مجوز برای پهلو گرفتن هستند و چندین کشتی نیز در بندرعباس ایران سرگردان شدهاند.
به گزارش مهر، اخیرا وزارت نفت ایران با پیشنهاد هند مبنی بر خرید 100 درصد نفت خام ایران با روپیه مخالفت کرده و مقرر شده است که تنها 45 درصد منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران با روپیه و مابقی با یورو انجام شود.
در همین حال ویوک رائه معاون وزیر نفت و گاز هند دلیل این سفر غیرمنتظره نفتی به تهران را وجود مشکلاتی جدید در پرداخت ارز حاصل از خرید نفت از ایران عنوان کرده و میگوید: قصد داریم تا اواسط سال 2014 حدود 13 میلیون تن نفت از ایران وارد کند اما تاکنون 2 میلیون تن از این مقدار نفت را وارد شده و در نظر داریم 11 میلیون تن باقیمانده را در ماههای آینده وارد کنیم.
منصور معظمی سرپرست معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت هم اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه از دولت هند انظار داریم که با درک بیشتر از شرایط ایران فضائی ایجاد کنند که روابط اقتصادی دو کشور بیشتر بر مبنای مشارکت های " برد – برد" باشد، گفته است: باید شرایطی به وجود آید تا امکان افزایش حجم صادرات نفت ایران متناسب با نیازهای هند فراهم شود.
یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران توقف صادرات نفت خام ایران به هند را رد کرد و گفت: مشکلات بیمه کشتیهای نفتکش حامل نفت خام صادراتی ایران به هند حل شده و مشکلی برای فروش نفت به این کشور وجود ندارد.
یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران امروز در گفتگو با مهر درباره انتشار اخباری مبنی بر توقف صادرات نفت خام ایران به هند به دلیل مشکلات پوشش بیمه ای کشتیهای نفتکش، گفت: توقف صادرات نفت خام ایران به هند صحت ندارد.
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