به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داده است که بر اساس یک سند کشتیرانی، نفتکش با پرچم ایران که حدود یک میلیون بشکه نفت خام از خاورمیانه را حمل می‌کرد، وارد آب‌های ونزوئلا شده است.

گفته شده این محموله سومین محموله نفت خام ایران است که توسط شرکت نفت ایران به شرکت نفت دولتی ونزوئلا پس از قرارداد عرضه نفت سبک تر به این کشور آمریکای جنوبی عرضه می‌شود.

ونزوئلا نفت ایران را در پالایشگاه‌های خود فرآوری می‌کند.

در ادامه گزارش گفته شده که نفتکش سوئزمکس سونیا، در اوایل ماه مه از بندر جزیره خارگ ایران حرکت کرد و روز شنبه بر اساس داده‌های رسمی، وارد آب‌های نزدیک به پالایشگاه ونزوئلا شد.

همچنین دو نفتکش دیگر با پرچم ایران و حامل نفت خام ماه گذشته وارد بنادر ونزوئلا شده بودند. این نفتکش‌ها در مرحله بعد نفت سنگین و سوخت ونزوئلا را در ازای آن برای ایران بارگیری کردند.

پیشتر در روز شنبه گذشته، ایران و ونزوئلا یک برنامه همکاری ۲۰ ساله را در تهران امضا کرده بودند که این طرح شامل همکاری در زمینه‌های نفت، پالایش، پتروشیمی، دفاع، کشاورزی، گردشگری و فرهنگ می‌شود. این برنامه همچنین شامل تحویل دومین نفتکش ساخته شده توسط کارخانه کشتی سازی صدرا در ایران برای ونزوئلا می‌شود.