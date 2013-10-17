به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پس از تساوی تیمش مقابل صبای قم در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: به نظر من در کل بازی خوبی بود اما انتظار داشتم بازیکنان با پیروزی از زمین بیرون بیایند که متاسفانه اینگونه نشد.

وی با بیان اینکه ذوب‌آهن در نیمه نخست، تیم ما نبود، افزود: در نیمه نخست بازی اکثر بازیکنان ناظر بودند و من اصلا باور نمی‌کردم که این تیم، تیم ما است اما در نیمه دوم با تغییر سیستم و تعویض‌ها، شرایط تیم بهتر شد و ما توانستیم حداقل امتیاز بازی را ازآن خود کنیم و با این حال دو امتیاز حساس که به شدت مورد نیاز ما بود را از دست دادیم و باید بگویم ما از این موضوع ناراضی هستیم.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به مشکلات گلزنی تیمش در بازی‌های اخیر گفت: مشکلات گلزنی بازیکنان ما در ماه‌های گذشته همواره وجود داشته و متاسفانه زمانیکه مهره کلیدی خط حمله ما یعنی مهدی رجب‌زاده روی فرم نباشد، این مشکل بیشتر به چشم می‌آید و به بازیکنان ما استرس وارد می‌کند و هرچقدر من در این زمینه به بازیکنان تذکر می‌دهم، آنها گوش نمی‌دهند.

وی با اشاره به گلی که تیمش در این بازی دریافت کرد، گفت: در این بازی در پست دفاع راست از علیرضا محمد استفاده کردیم و این در حالی بود که در بازی‌های قبل سینا عشوری به جای او بازی می‌کرد و امروز محمد زیاد خوب نبود و من از او راضی نیستم چون او می‌توانست بهتر باشد اما با این حال برخی بازیکنان انتقاد پذیر نیستند و نمی‌شود به آنها انتقاد کرد.

بوناچیچ با بیان اینکه عرب به خوبی در خط حمله تغذیه نمی‌شود، گفت: روح‌الله عرب بازیکنی برای محوطه جریمه است و از بهترین سرزن‌های ما به شمار می‌رود اما او به خوبی از سوی بال‌های ما تغذیه نمی‌شود چون بال‌های خوبی نداریم بنابراین من تلاش می‌کنم با همکاری هیئت مدیره، بازیکنان خوبی در این پست‌ها جذب کنم.

وی در مورد ترک نشست خبری دیدار تیمش مقابل سپاهان به دلیل انتقادات خبرنگاران اضافه کرد: در آن بازی یکی از خبرنگاران سئوالی پرسید و من نیز باید در آن شرایط که بسیاری از بازیکنان ذوب‌آهن ضعیف عمل کرده بودند، از بازیکنانم دفاع می‌کردم اما با این حال قبول دارم که نباید نشست را ترک می‌کردم اما دوست دارم رسانه‌ها نیز انتقادات عادلانه‌تری داشته باشند.