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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ شهریور؛ سکه ۲۳۳ میلیون تومان شد

قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ شهریور؛ سکه ۲۳۳ میلیون تومان شد

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۶۰۰ تومان و سکه طرح جدید ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده -امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵- هر اونس طلا در بازار جهانی ۴ هزار و ۳۳۹ دلار قیمت‌گذاری شده است. در بازار داخلی نیز مظنه تهران، طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار در سطوح مشخصی معامله شدند.

بر این اساس، مظنه تهران به ۱۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۳ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد و نرخ هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

در بازار سکه نیز قیمت‌ها در سطوح بالایی قرار دارند. سکه طرح جدید با قیمت ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود، در حالی که نرخ سکه طرح قدیم به ۲۳۱ میلیون تومان رسیده است.

همچنین قیمت نیم‌سکه ۱۱۹ میلیون تومان و ربع‌سکه ۶۳ میلیون تومان اعلام شده است. سکه گرمی نیز در معاملات امروز ۳۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ شهریور؛ سکه ۲۳۳ میلیون تومان شد

کد مطلب 6948987
سمیه رسولی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
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      خداوکیلی نمیدونیم بگیم علی برکت الله یا علی بدبخت لله.
    • تهران IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      عروس ،دامادهای عزیز مبارکه به پای هم پیرشین.

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