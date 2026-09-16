قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ شهریور؛ سکه ۲۳۳ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین نرخهای ثبتشده -امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵- هر اونس طلا در بازار جهانی ۴ هزار و ۳۳۹ دلار قیمتگذاری شده است. در بازار داخلی نیز مظنه تهران، طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار در سطوح مشخصی معامله شدند.
بر این اساس، مظنه تهران به ۱۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۳ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد و نرخ هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
در بازار سکه نیز قیمتها در سطوح بالایی قرار دارند. سکه طرح جدید با قیمت ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود، در حالی که نرخ سکه طرح قدیم به ۲۳۱ میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت نیمسکه ۱۱۹ میلیون تومان و ربعسکه ۶۳ میلیون تومان اعلام شده است. سکه گرمی نیز در معاملات امروز ۳۳ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
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