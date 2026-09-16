وزیر جهاد کشاورزی در مراغه؛ یک واحد تولید مکمل دام و طیور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری شامگاه چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به آذربایجان‌شرقی، با همراهی بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، وارد شهرستان مراغه شد و مورد استقبال مسئولان این شهرستان قرار گرفت.

در جریان این سفر، واحد تولید مکمل خوراک دام و طیور در روستای خانقاه شهرک صنعتی مراغه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.

این واحد در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع احداث شده و ظرفیت تولید سالانه یک هزار و ۴۰۰ تن مکمل خوراک دام و طیور را دارد که ۷۰۰ تن آن مربوط به مکمل خوراک دام و ۷۰۰ تن مربوط به مکمل خوراک طیور است.

برای اجرای این طرح ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که ۲۰۰ میلیارد تومان آن سرمایه ثابت و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. این پروژه بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، بدون استفاده از تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده است.

با بهره‌برداری از این واحد، زمینه ایجاد ۱۲ شغل مستقیم و ۱۸ شغل غیرمستقیم فراهم شده است.

عملیات اجرایی این واحد از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و پس از تکمیل، در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه حضور خود در مراغه همچنین در نشست‌هایی با فعالان بخش دام و طیور، زراعت و باغبانی حضور خواهد یافت و مسائل و ظرفیت‌های بخش کشاورزی این شهرستان را بررسی می‌کند.

آغاز عملیات اجرایی شهرک گلخانه‌ای غیردولتی مراغه نیز از دیگر برنامه‌های نوری در این شهرستان اعلام شده است.