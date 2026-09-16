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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

وزیر جهاد کشاورزی در مراغه؛ یک واحد تولید مکمل دام و طیور افتتاح شد

وزیر جهاد کشاورزی در مراغه؛ یک واحد تولید مکمل دام و طیور افتتاح شد

مراغه- وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر دو روزه خود به آذربایجان‌شرقی وارد مراغه شد و یک واحد تولید مکمل خوراک دام و طیور با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان را به بهره‌برداری رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری شامگاه چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به آذربایجان‌شرقی، با همراهی بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، وارد شهرستان مراغه شد و مورد استقبال مسئولان این شهرستان قرار گرفت.

در جریان این سفر، واحد تولید مکمل خوراک دام و طیور در روستای خانقاه شهرک صنعتی مراغه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.

این واحد در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع احداث شده و ظرفیت تولید سالانه یک هزار و ۴۰۰ تن مکمل خوراک دام و طیور را دارد که ۷۰۰ تن آن مربوط به مکمل خوراک دام و ۷۰۰ تن مربوط به مکمل خوراک طیور است.

برای اجرای این طرح ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که ۲۰۰ میلیارد تومان آن سرمایه ثابت و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. این پروژه بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، بدون استفاده از تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده است.

با بهره‌برداری از این واحد، زمینه ایجاد ۱۲ شغل مستقیم و ۱۸ شغل غیرمستقیم فراهم شده است.

عملیات اجرایی این واحد از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و پس از تکمیل، در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه حضور خود در مراغه همچنین در نشست‌هایی با فعالان بخش دام و طیور، زراعت و باغبانی حضور خواهد یافت و مسائل و ظرفیت‌های بخش کشاورزی این شهرستان را بررسی می‌کند.

آغاز عملیات اجرایی شهرک گلخانه‌ای غیردولتی مراغه نیز از دیگر برنامه‌های نوری در این شهرستان اعلام شده است.

کد مطلب 6949507

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