به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با مردم، با تشریح رویکرد دولت چهاردهم در حوزه زنان، حجاب، اعتراضات اجتماعی و حفظ انسجام ملی، تأکید کرد که نگاه رئیس‌جمهور به حجاب، فرهنگی و مبتنی بر اقناع است و نباید این موضوع به عاملی برای ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه تبدیل شود. زهرا بهروزآذر همچنین با اشاره به تأکیدهای رئیس‌جمهور بر حمایت از آسیب‌دیدگان، گفت‌وگو با معترضان و پرهیز از برخوردهای فیزیکی، از توجه دولت به افزایش حضور تخصصی زنان در مدیریت، حمایت از اشتغال و کرامت مادران، اصلاح شرایط زنان زندانی، بازگشت هنرمندان زن به عرصه فعالیت و پیگیری حقوق اجتماعی زنان خبر داد و تأکید کرد که دولت در موضوعات مختلف تلاش می‌کند بدون تعصب و دوقطبی‌سازی، مسائل را از مسیر گفت‌وگو و حل مسئله دنبال کند.

متن کامل این گفت‌وگ به شرح زیر است؛

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با تشریح نگاه دولت چهاردهم به مسائل زنان، حجاب، انسجام اجتماعی، حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و اقتصادی و حمایت از گروه‌های مختلف اجتماعی، اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور تعبیری داشتند که من هم از آن استفاده کردم؛ واقعاً این نگاه که امروز به مسئله حجاب داریم و فکر می‌کنیم با زور یا فشار بیرونی می‌توانیم آن را تغییر دهیم، مسیر اشتباهی است.

حجاب؛ موضوعی فرهنگی، نه مسئله‌ای برای برخورد فیزیکی

وی افزود: پیش از آنکه حتی فکر کنم قرار است روزی در کنار رئیس‌جمهور و کسی که قرار است قانون اساسی را اجرا کند، برای حل مسائل زنان فعالیت کنم، خودم چنین باوری داشتم و موضوع حجاب نیز از همان ابتدا در دستور کار ما بود. باور ما این بود که حجاب یک موضوع فرهنگی است و موضوع فرهنگی را نمی‌توان با ضربه باتوم اصلاح کرد. ما باید کمک کنیم خانواده‌ها نسبت به حجاب قانع شوند و آن را به عنوان یک انتخاب بپذیرند. تا زمانی که بتوانیم چنین شرایطی را فراهم کنیم، تمام تلاش و دغدغه ما باید این باشد که دو گروهی که حجاب دارند یا ندارند، همچنان خواهر و برادر یکدیگر باقی بمانند؛ چراکه همه آنها فرزندان این کشور و این مرز و بوم هستند و قلبشان برای ایران می‌تپد و ایران را دوست دارند.

وی با اشاره به رویکرد دولت در قبال لایحه حجاب گفت: در تمام این 22 ماه تلاش کردیم اجازه ندهیم موضوع حجاب به عاملی برای ایجاد شکاف و شکل‌گیری دوقطبی در جامعه تبدیل شود. نسبت ما با لایحه حجاب نیز همین بود.

اجرای قانون نباید جامعه را مقابل یکدیگر قرار دهد

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: اگر گفته می‌شود لایحه حجاب قابلیت اجرایی ندارد، به این دلیل است که بخش‌هایی از آن می‌تواند همه چیز را به هم بریزد؛ مثلاً راننده تاکسی اینترنتی باید به مسافر خود تذکر بدهد، مغازه‌دار نباید اجازه ورود به مشتری را بدهد و اگر آن زن وارد مغازه شد، مغازه‌دار جریمه شود؛ دوربین‌های مغازه در اختیار دیگران قرار بگیرد، کافه یا فروشگاه بسته شود و مجموعه‌ای از این نظامات اجتماعی به هم بریزد.

وی با تأکید بر اینکه نگاه رئیس‌جمهور از ابتدا با چنین رویکردی متفاوت بوده است، گفت: آقای دکتر پزشکیان مخالف طرح برخورد تهاجمی و مداخله فیزیکی با این موضوع بودند و همیشه نگاهشان این بود که حجاب یک موضوع فرهنگی است.

بهروزآذر با اشاره به برخی اتفاقات پس از توقف طرح برخورد با موضوع حجاب اظهار کرد: بعد از اینکه این طرح متوقف شد و خواستند ادامه پیدا نکند، شاهد توقیف خودروها بودیم و متأسفانه گزارش‌های سختی می‌دیدیم؛ مثلاً خودروی یک خانم که قبلاً برای آن جریمه صادر شده بود، ناگهان در یک اتوبان توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شد. ما در اوایل دولت با موضوعات پیچیده‌ای مواجه بودیم که با دستور آقای دکتر پزشکیان، همه آنها متوقف و جرایم نیز در مقطعی بخشیده شد و خودروها از پارکینگ خارج و به صاحبانشان بازگردانده شدند.

نباید مردم را از کشور و نظام خودشان دور کنیم

وی با بیان اینکه موضوع حجاب همچنان یکی از مسائل مورد بحث بود، افزود: شاید اینکه مدام گفته می‌شود درباره این تدبیر باید کار شود، نشان‌دهنده همین استمرار بحث درباره موضوع است. اما در جریان جنگ دیدیم که واقعاً بسیاری از ما نمی‌دانستیم دختران ایران چقدر دل‌های پاکی دارند و چقدر ایران‌دوست هستند.

بهروزآذر با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌ها باید به آثار اقدامات نیز توجه کرد، توضیح داد: خیلی وقت‌ها می‌خواهیم کارهای خوبی انجام دهیم، اما حواسمان به آثار آن نیست. شما یک ورودی در یک سیستم دارید، عملیاتی انجام می‌دهید و به یک خروجی می‌رسید؛ اما این خروجی دوباره وارد لایه‌های بعدی می‌شود و اثر می‌گذارد. ممکن است اثر کوتاه‌مدت این باشد که امروز بگوییم توانسته‌ایم 100 نفر را شناسایی و جریمه کنیم و آن را به عنوان دستاورد اعلام کنیم؛ اما اثری که این اقدام می‌گذارد، این است که آن فرد هر روز از ما دورتر می‌شود، هر روز از کشورش دورتر می‌شود و هر روز از نظامی که خودش انتخاب کرده و قرار بوده بهترین خدمات را به او ارائه کند، فاصله بیشتری می‌گیرد.

لایحه حجاب می‌توانست مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به آثار اجتماعی برخی مفاد لایحه حجاب اظهار کرد: از آن سخت‌تر و تلخ‌تر، اختلاف‌هایی بود که می‌توانست بین مردم ایجاد شود. فقط یک نمونه را در تاکسی‌های اینترنتی ببینید. اگر خانمی با حجابی که مورد نظر لایحه نبود، سوار خودرو می‌شد، راننده باید او را پیاده می‌کرد.

وی افزود: راننده‌ای را در نظر بگیرید که در گرما، به خاطر مسائل معیشتی یا هر دلیل دیگری، این شغل را انتخاب کرده و ممکن است 10 دقیقه منتظر مانده باشد تا یک مسافر سوار شود. ممکن است آن مسافر کودک، دو کودک، مادر سالمند یا حتی کودک معلول همراه خود داشته باشد و ناگهان راننده با پوششی مواجه شود که از نظر آن قانون مناسب نیست و باید به مسافر بگوید سوار خودرو نشوید و سفر را لغو کنید.

بهروزآذر تصریح کرد: در چنین شرایطی هم راننده دچار تنش می‌شود و هم آن زن عصبی می‌شود؛ در حالی که ممکن است بیمار باشد، کودک یا سالمند همراهش باشد یا شرایط خاصی داشته باشد. این تنش، خطرناک‌ترین چیزی بود که می‌توانست در این لایحه اتفاق بیفتد و همین موضوع برای همه کسب‌وکارها نیز قابل تصور بود.

وی ادامه داد: ما درباره 90 میلیون ایرانی صحبت می‌کنیم. وقتی این موارد یک به یک کنار هم قرار می‌گیرند، به وسعت ایران تبدیل می‌شوند و می‌بینیم چه صدمه‌ای می‌تواند وارد کند؛ اینکه مردم مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

مهم‌ترین سرمایه کشور، مردم و انسجام آنهاست

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تحلیل دولت این بود که چنین وضعیتی می‌تواند به خواست دشمن منجر شود، اظهار کرد: دشمن تمام تلاشش این است که مردم را به جان هم بیندازد و آنها را کنار یکدیگر قرار ندهد. آن زمان هنوز جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان اتفاق نیفتاده بود، اما ما می‌فهمیدیم و می‌دانستیم مهم‌ترین چیزی که یک کشور دارد، مردم و انسجام میان آنهاست.

وی افزود: این شاید مهم‌ترین موضوعی بود که نسبت به اجرا نشدن لایحه در ذهن ما وجود داشت و با این هدف دنبال شد که اجازه ندهیم این مسیر به ایجاد شکاف میان مردم منجر شود.

حضور زنان در دولت؛ از شوراهای عالی تا مدیریت‌های تخصصی

بهروزآذر در ادامه با اشاره به انتصاب‌های دولت چهاردهم گفت: در این دولت انتصاب‌های فوق‌العاده‌ای داشتیم؛ آقای رئیس‌جمهور نسبت به رؤسای جمهور قبل، در شوراهای عالی و در احکامی که امکان صدور داشتند، در انتخاب‌ها زنان را خیلی بیشتر مدنظر داشتند.

وی با اشاره به یکی از جلسات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: یادم نمی‌رود در یکی از جلسات قرار بود شورای اعتکاف تشکیل شود؛ شورای عملیاتی و اجرایی برای مراسم سه‌روزه اعتکاف. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید اسامی را تأیید می‌کرد و وقتی اسامی روی صفحه نمایش داده شد، آقای رئیس‌جمهور دیدند همه آنها مرد هستند و گفتند زنان کجا هستند؟ مگر مسجد نیمی از حاضرانش زنان نیستند؟ مگر اعتکاف امری خانوادگی نیست و زنان و مردان با بچه‌هایشان به مسجد نمی‌آیند؟

معاون رئیس‌جمهور افزود: ایشان تأکید کردند اگر قرار است این شورا تشکیل شود، حتماً زنان باید در آن حضور داشته باشند و اتفاقاً حضور زنان باید بیشتر دیده شود. هرجا موقعیتی فراهم می‌شد که زنان و مردان بتوانند در کنار هم حضور داشته باشند، ایشان تأکید ویژه‌ای در این زمینه داشتند.

وی تصریح کرد: امروز واقعاً می‌توانم بگویم که در دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی، شاهد حضور جدی و تخصصی زنان هستیم. در این دولت زنان جایگاه تشریفاتی ندارند و جایگاه‌هایی که گرفته‌اند، تخصصی است و در آنها خوش درخشیده‌اند.

شایستگی، فارغ از جنسیت، معیار انتخاب است

بهروزآذر با اشاره به برخی مسئولیت‌های مدیریتی زنان گفت: برای نخستین بار در سطوح عالی مدیریتی بانک مرکزی خانم‌ها حضور دارند، رئیس بخش تلفیق بودجه یک خانم است و در بسیاری از دستگاه‌ها، از جمله سازمان هواشناسی، زنان در جایگاه‌های مدیریتی حضور دارند. حتی درباره انتخاب خانم وزیر راه و شهرسازی، بسیاری می‌گفتند این کار مردانه است و تلاش می‌کردند یک زن انتخاب نشود و اگر هم انتخاب شد، نتواند کار کند و مرتب سنگ‌اندازی می‌کردند؛ اما تأکید خود آقای دکتر پزشکیان بر این انتخاب بود.

معاون رئیس‌جمهور درباره انتخاب سخنگوی دولت نیز اظهار کرد: انتخاب خانم سخنگو پیشنهاد خود آقای دکتر بود. ایشان در ایام انتخابات، خانم دکتر را در یکی از دانشگاه‌ها دیده بودند و جمع‌بندی صحبت‌های دیگران را از سوی ایشان دیده بودند و معتقد بودند ذهن بسیار ساختاریافته و منسجمی دارد و می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد. باور آقای رئیس‌جمهور این است که اگر کسی شایستگی دارد، فارغ از اینکه جنسیتش چیست، باید در موقعیت قرار بگیرد و بدرخشد. اختیار و آزادی عمل را تا آنجا که ضوابط قانونی اجازه می‌دهد، به افراد می‌دهند و تفویض اختیار می‌کنند.

حضور زنان در مدیریت، باور زنان به توانمندی خود را تقویت کرده است

بهروزآذر این رویکرد را یکی از اتفاقات بزرگ دولت دانست و گفت: امروز زنان بخشدار، فرماندار، شهردار، معاون وزیر، مدیرکل و عضو هیئت‌مدیره در کشور داریم. در بخش هیئت‌مدیره‌ها نیز تأکید شده است که حضور زنان، به‌ویژه در هیئت‌مدیره‌های دولتی، افزایش پیدا کند و در بخش خصوصی نیز ظرفیت زنان در حال استفاده است.

وی با اشاره به آثار اجتماعی این حضور افزود: شاید برای شما جالب باشد که وقتی خانم دکتر صادق وزیر شد، آرزوی دختران تغییر کرد. شاید پیش از آن می‌گفتند می‌خواهیم معلم شویم، اما امروز می‌گویند می‌خواهیم وزیر شویم. به همین نسبت، زنان در خانه‌های خود اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کرده‌اند. ما پیش از این نیز تجربه حضور زنان در سطح وزارت را داشتیم و امروز خانم انصاری، خانم سخنگو و خانم مهاجرانی نیز از الگوهای موفقی هستند که هر روز جلوی چشم زنان و دختران ما قرار دارند.

وی تأکید کرد: همین حضور و اعتمادی که به زنان شده تا بتوانند چنین کارهای بزرگی را بر عهده بگیرند، باور زنان به توانمندی خودشان را در خانه‌ها تقویت کرده است.

سن طلایی اشتغال با سن طلایی بارداری زنان رقابت می‌کند

بهروزآذر در ادامه با اشاره به یکی از مسائل مهم زنان اظهار کرد: امروز یکی از مسائل مهم ما این است که سن طلایی بارداری زنان با سن طلایی اشتغال آنها برابری می‌کند و این دو با یکدیگر رقابت دارند.

وی افزود: امروز 60 درصد دختران ما وارد دانشگاه شده‌اند و پس از آن می‌خواهند وارد بازار کار شوند و در عرصه‌های علمی و اقتصادی شکوفا شوند. این فقط تمایل آنها نیست، بلکه شرایط زندگی نیز آنها را به این سمت می‌برد. شاید زمانی یک نفر می‌توانست کار کند و از نظر مالی شش تا 9 نفر را تحت تکفل داشته باشد؛ اما امروز شرایط تغییر کرده و معمولاً دو نفر باید با هم کار کنند تا بتوانند یک زندگی پایدار و رفاه نسبی برای خود و فرزندانشان فراهم کنند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، زنان تمایل بیشتری به اشتغال پیدا کرده‌اند، اما سن ورود آنها به اشتغال و شکوفایی علمی و اقتصادی با دوران طلایی بارداری آنها رقابت می‌کند. اگر مادران احساس کنند دیده نمی‌شوند یا مجبورند یکی را به نفع دیگری قربانی کنند، در مسیری قرار می‌گیرند که شاید مطلوبشان نباشد.

کارت امید مادر؛ کوچک اما معنادار

بهروزآذر با بیان اینکه نگاه دولت این است که همه موضوعاتی را که می‌تواند به مادر احساس کرامت بدهد، فراهم کند، اظهار کرد: یکی از این اقدامات که شاید برای مادران کوچک باشد، اما ما واقعاً تلاش کردیم نشان دهیم که آنها را می‌بینیم، قدردانشان هستیم و کنارشان هستیم، صدور کارت امید است.

وی افزود: از ابتدای سال 1405، کارت امید مادر را داشتیم. این تدبیر از سوی خانم دکتر دستجردی، دبیر محترم ستاد جمعیت، پیشنهاد شد، آقای رئیس‌جمهور موافقت کردند و از ابتدای فروردین این کارت برای مادران صادر شد. نکته جالب این است که یکی از شاخص‌هایی که همیشه در توسعه اقتصادی دنبال می‌کنیم، این است که زنان تا چه اندازه توانمندند و آیا می‌توانند حساب و کارت بانکی به نام خود داشته باشند. داشتن حساب بانکی به نام خود، یکی از نشانه‌های توانمندی و استقلال زنان در شاخص‌های بین‌المللی است.

وی ادامه داد: کارت امید مادر با اینکه با هدف دیگری طراحی شده بود، این موضوع را نیز محقق کرد. زنان زیادی داشتیم که تا آن روز تلفن به نامشان نبود، کارت بانکی نداشتند یا حساب بانکی به نام خودشان نداشتند؛ اما چون کارت امید مادر باید به نام زن و مادر افتتاح می‌شد و مبلغ به حساب خود زنان واریز می‌شد، امروز همه آنها صاحب حساب و کارت بانکی هستند و این فرایند را یاد گرفته‌اند.

زنان؛ 60 درصد ورودی دانشگاه و 35 درصد حضور در بازار کار

بهروزآذر در ادامه گفت: با وجود اینکه ما اعلام می‌کنیم زنان در همه عرصه‌ها حضور دارند، امروز 60 درصد دختران ما در دانشگاه هستند، ولی فقط 35 درصد آنها توانسته‌اند وارد بازار کار شوند. حدود 14 درصد زنان مشارکت اقتصادی دارند و می‌توان گفت در بسیاری از عرصه‌ها دوشادوش مردان حضور دارند.

وی افزود: در عرصه‌های اجتماعی نیز میزان جرائم و حضور زنان در زندان بسیار پایین است و کمتر از 10 درصد جمعیت بازداشتی یا مجرم را زنان تشکیل می‌دهند.

بازگشت زنان زندانی به جامعه، نه صرفاً تحمل دوران محکومیت

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به همکاری با سازمان زندان‌ها اظهار کرد: از ابتدای حضورمان، تفاهم‌نامه بسیار خوبی با سازمان زندان‌ها داشتیم. ریاست سازمان نیز نگاه بسیار بلندی داشتند و تأکید آقای اژه‌ای نیز همین بود. باور ما این است که زنانی که به هر دلیلی در شرایطی قرار گرفته‌اند که دوره تنبیهی خود را می‌گذرانند، این دوره برایشان دوره افزایش آگاهی و بیدار شدن باشد و بتوانند بازگشت قدرتمندی به جامعه داشته باشند.

بهروزآذر افزود: باید کمک کنیم این زنان به جامعه بازگردند و در این بازگشت بتوانند یک پله بالاتر بروند، بازگشت قوی‌تری داشته باشند، خانواده‌شان پذیرای آنها باشد و مشکلاتشان نیز تا حد امکان مرتفع شود.

تلاش برای بهبود شرایط زندان زنان

وی با اشاره به بازدیدها از زندان‌ها گفت: در این مدت دیدارهایی از زندان‌ها داشتیم. متأسفانه کسری بودجه و ناترازی‌هایی که داریم، در بعضی حوزه‌ها فشار زیادی وارد کرده و یکی از جاهایی که این فشار را احساس می‌کند، وضعیت زندان‌هاست.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: این موضوع را در دولت گزارش کردیم و آقای رئیس‌جمهور نیز تأکید کردند. اکنون موضوع در اختیار سازمان برنامه قرار گرفته و درخواست کرده‌ایم اعتبار افزایش پیدا کند تا بتوانیم به‌خصوص وضعیت یکی دو زندان را که شرایطشان هنوز با نگاه انسانی، اخلاقی و دینی ما و حتی استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد، بهبود دهیم؛ چراکه خودمان نیز از این شرایط راضی نیستیم.

وی افزود: در حال پیگیری استفاده از ظرفیت «رأی باز» برای مادران هستیم تا آنجا که شرایط اجازه دهد. نگاه سیستم قضایی این است که بتوان از ظرفیت رأی باز و شرایط مشابه به شکل منعطف استفاده کرد تا این افراد ساعات بیشتری بیرون از زندان باشند یا بتوانند دوران محکومیت خود را با شرایط مناسب‌تری بگذرانند.

حمایت از زنان زندانی در روزهای جنگ

بهروزآذر با اشاره به روزهای نخست جنگ گفت: روز شنبه که جنگ آغاز شد، روز یکشنبه با رئیس سازمان زندان‌ها تماس گرفتم. بسیار نگران زنانی بودم که در زندان بودند؛ چراکه خود جنگ با نگرانی و انواع تروماها همراه است و وقتی فرزندان این زنان نیز بیرون از زندان هستند، نگرانی درباره جان مادرشان به آسیب‌های آنها اضافه می‌شود. در آن دو سه روز، رئیس سازمان زندان‌ها و دادستان بسیار زحمت کشیدند و با دستوری که آقای اژه‌ای دادند، تقریباً همه این افراد، تا آنجا که زندانیان خطرناک نبودند، از زندان خارج شدند. البته درباره برخی افراد، با توجه به احکام و شرایطشان، امکان خروج وجود نداشت؛ اما تا جایی که امکان داشت، با اولویت زنان و مادران، افراد از زندان خارج شدند و در کنار خانواده‌هایشان قرار گرفتند.

اشتغال؛ مرحله بعدی بازگشت زنان زندانی به جامعه

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: این مسیر را ادامه می‌دهیم و اینها اقدامات مقطعی نیست که بگوییم امروز انجام شد و تمام شد. یکی از کارهایی که اکنون دنبال می‌کنیم، فراهم کردن فرصت اشتغال برای این افراد است. در تهران، شهرداری تجربه بسیار خوبی با زندان‌ها دارد و در استان‌ها نیز این تجربه را داریم و تلاش می‌کنیم آن را به استان‌های دیگر منتقل کنیم تا زنان دارای رأی باز بتوانند وارد فضاهای کاری شوند و درآمدی داشته باشند.

هنرمندان؛ سرمایه‌های ایران

بهروزآذر در ادامه با اشاره به وضعیت زنان هنرمند گفت: از روزهای نخست دولت، با توجه به اتفاقات سال 1401، تعداد زنانی که در عرصه‌های مختلف هنری ممنوع‌الکار بودند، زیاد بود. همکاری بسیار خوبی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت و ایشان بسیار پیشرو و همدلانه پای کار همه هنرمندان، به‌ویژه زنان، ایستادند و کمک کردند این افراد بتوانند به عرصه کار بازگردند. من نیز در کنار آنها بودم. البته هنرمندان مسیرهای تخصصی خودشان را دارند و نخستین مراجعه از همان مسیر انجام می‌شود و خوشبختانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موضوعات را خوب پیگیری می‌کردند و موارد کمتری به ما می‌رسید.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت این موضوع اظهار کرد: واقعیت این است که ما یک باور داریم و آن اینکه همه این هنرمندان سرمایه‌های ایران هستند. ممکن است امروز یک هنرمند رنجیده باشد و زبان او با زبان من فرق کند. شاید من بتوانم از طریق کلام، نامه یا گفت‌وگو مسئله‌ای را بیان کنم، اما جنس بیان مسئله و ارائه راه‌حل یک هنرمند، زبان هنر است و همین است که کار او را ارزشمند و زیبا می‌کند.

وی ادامه داد: هنرمندان بهتر از همه می‌توانند اشکالات ما را تشخیص دهند، زشتی رفتارمان را به ما نشان دهند، ما را برحذر دارند و کمک کنند رفتارمان را اصلاح کنیم. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و فقط نقش‌هایمان با یکدیگر متفاوت است؛ یکی پارو می‌زند و دیگری نقش دیگری دارد.

میان اعتراض و دعوت از دشمن باید تفاوت گذاشت

بهروزآذر با تأکید بر ضرورت تفکیک میان اعتراض و رفتار علیه منافع کشور گفت: اگر هنرمندان ما اعتراضی دارند یا رفتاری داشته‌اند که جنس آن ایران‌دوستی و علاقه به این خاک و مرز و بوم بوده است، نباید این موضوع را با اتفاقاتی که در جنگ اخیر افتاد یکی دانست. کسی که صریحاً از دشمن دعوت کرده که زودتر بیاید، به کشور حمله کند و موشک‌هایش را بر سر فرزندان ایران بریزد، با کسی که تا دیروز با من اعتراض می‌کرد و خواهان این خاک و مرز و بوم بود، متفاوت است. کسی که معترض بود، هیچ‌گاه کلامش را به سمت دشمن نبرد و از دشمن نخواست نجات‌بخشش باشد.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید بین اینها تفاوت جدی بگذاریم. اینها فرزندان ایران هستند و تمام تلاش ما این است که کمکشان کنیم در عرصه‌ای که هستند موفق باشند.

کرامت زن باید از قانون تا کف جامعه امتداد پیدا کند

بهروزآذر در ادامه با اشاره به یکی از چالش‌های فرهنگی جامعه گفت: یکی از حوزه‌هایی که به نظر من در آن مشکل داریم، موضوع فرهنگی در لایه‌های پایین‌تر و در میان مردم و جامعه است؛ نگاه به زن همچنان در برخی موارد، نگاه درجه دو است یا این تصور وجود دارد که زنان کمتر مسئولیت‌پذیرند، کمتر متوجه می‌شوند یا کمتر می‌توان به آنها اعتماد کرد.

به گفته وی دولت چهاردهم نشان داد تمام این تصورات، اشتباه است. دولت در این حوزه پیشرو بوده است.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: آنچه در سطوح بالای نظام اتفاق می‌افتد، چه در بیانات رهبر شهید ما و چه در بالاترین اسناد نظام در طول 47 سال، همگی بر کرامت زن تأکید دارند. در قانون اساسی نیز این موضوع دیده شده است؛ اما ما نتوانسته‌ایم نگاه مترقی موجود در نظام قانونی را با آنچه در کف جامعه رخ می‌دهد، به یکدیگر نزدیک کنیم.

اجرای برابر قانون برای زنان و مردان

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی اظهار کرد: ما خودمان را مجری قانون اساسی می‌دانیم. در اصل 20 قانون اساسی آمده است که همه مردم ایران، اعم از زن و مرد، تحت حمایت یکسان قانون قرار دارند و نمی‌شود قانونی داشته باشیم که برای مردان کار کند، اما برای زنان برعکس باشد و خدای ناکرده موجب تبعیض شود. این موضوعی است که همه ما موظفیم آن را پیگیری کنیم.

حمل‌ونقل؛ یکی از مسائل جدی زنان در شهرها

بهروزآذر در ادامه با اشاره به مسئله حمل‌ونقل گفت: یکی از مسائل جدی که امروز زنان با آن مواجه هستند، حمل‌ونقل است؛ به دلیل گرفتاری‌هایی که دارند و حضوری که باید در شهر داشته باشند، شبکه حمل‌ونقل عمومی هنوز کامل نیست. با وجود پیشرفت‌های خوبی که داشته‌ایم و دسترسی‌های مناسبی که فراهم شده است، گستردگی کلان‌شهرها باعث شده ظرفیت موجود برای همه مردم کافی نباشد. از طرف دیگر، ترافیک روزافزون و آلودگی هوا نیز وجود دارد.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: بسیاری از زنان می‌خواهند از خودرو استفاده نکنند و راضی به استفاده از خودروی تک‌سرنشین نیستند، چون نمی‌خواهند درگیر آلودگی هوا شوند. همه اینها زنان را به این نتیجه رسانده است که به موتور به عنوان یک راهکار حمل‌ونقل نگاه کنند و این حق آنهاست.

دستور رئیس‌جمهور؛ حل مسائل زنان بدون دوقطبی‌سازی

وی تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که حالا که زنان خودشان به این درجه رسیده‌اند و چنین تمایلی دارند، کمک کنیم کمترین صدمه را ببینند. امروز شاهد حضور زنان با موتور در عرصه شهری هستیم و باید به آنها کمک کنیم و احترام بگذاریم.

بهروزآذر افزود: این دستور آقای رئیس‌جمهور بوده است. آقای رئیس‌جمهور به ما دستور دادند تمام موضوعات را بدون تعصب و بدون اینکه حول آنها دوقطبی شکل بگیرد و باعث ایجاد دعواهای جدید شود، دنبال کنیم و مسائل را حل کنیم. ما از همین منظر موضوع موتور را پیگیری کردیم.

گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ در انتظار رفع شرایط اضطراری

معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: به لطف مقرره‌ای که در دولت داشتیم، پلیس راهور موظف شد برای زنان گواهینامه صادر کند. کارهای آن نیز انجام شده بود، اما فعلاً به دلیل شرایط بحران و اضطراری که در آن قرار گرفته‌ایم، کلاس‌های آموزشی تعطیل است.

وی ابراز امیدواری کرد که به محض اینکه کلاس‌ها باز شود، با تأکیدی که آقای رئیس‌جمهور داشته‌اند، این موضوع انجام شود و گواهینامه به دختران و زنان ایران داده شود.

بهروزآذر در پایان خطاب به زنان و دختران گفت: فقط از آنها خواهش می‌کنم همان‌طور که همیشه و مانند رانندگی با خودرو، رانندگان بسیار مراقبی بوده‌اند و کمترین میزان تصادفات را زمانی داریم که زنان راننده هستند، مراقب خودشان باشند. مطمئنیم حضور آنها می‌تواند آداب و فرهنگ ترافیک را در شهرها ارتقا دهد و باید بدانند که جانشان برای ما از همه چیز عزیزتر است؛ چون آنها جان زندگی هستند.