وزیر صمت: قطعی برق کارخانجات اقدام نادرستی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع فولاد خراسان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نگرانی در خصوص آب این‌گونه کارخانجات، نگرانی جدی نیست؛ چراکه همه این کارخانه‌ها نسبت به جمع‌آوری و استفاده از پساب اقدام کرده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با پیش بینی راه های جایگزین واحدهای صنعتی برای تأمین آب خود به منابع آبی استان وابستگی ندارند و شرایط آب در این مجموعه‌ها مدیریت شده است.

وی گفت: بازدید ما از واحدهای صنعتی یک کار طبیعی است که همیشه در دستور کار داریم و انجام می‌دهیم و همواره با همه معاونان وزارت صمت از واحدهای مختلف و رشته‌های فعالیت مختلف بازدید کرده‌ایم. آنچه در این کارخانه مشخص است، این است که زنجیره تولید کامل نشده و باید برای تکمیل آن به کارخانه کمک کنیم.

اتابک تأکید کرد: بنابراین حتماً باید ناترازی‌ها را طبق دستور رئیس‌جمهور مدیریت کنیم و هیچ بخشی نباید خلاف دستور رئیس‌جمهور عمل کند.

وزیر صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستور داده‌اند برق صنایع قطع نشود و این موضوع را از طریق رسانه‌ها اعلام و ابلاغ کرده‌اند. چرا باید برق این واحد قطع باشد یا واحدهایی که بازدید می‌کنیم با قطعی برق مواجه باشند؟ این کار نه از لحاظ اقتصادی درست است، نه از لحاظ امنیت منطقه درست است و نه از لحاظ تکمیل زنجیره تولید پاسخ می‌دهد.