احسانی: اخلاق و قانون لازمه‌ فعالیت در فضای مجازی باشد

به گزارش خبرنگار مهر رضا احسانی عصر چهارشنبه در نخستین رویداد بلاگری ایرانیوم استان مرکزی اظهار کرد: تمام ظرفیت ها بکارگیری شده تا فضای تعاملی میان دستگاه قضایی و فعالان فضای مجازی استان مرکزی شکل بگیرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: رویکرد ما در دادستانی نسبت به فضای مجازی، حرکت از رویکرد تقابلی به سمت رویکرد تعاملی است، چراکه فهم فضای مجازی و نحوه مواجهه با آن با بسیاری از حوزه‌های دیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: ضرورتی ندارد قاضی همیشه در فضای رسمی و در دادسرا دیده شود، بلکه باید در جمع‌های مختلف حضور پیدا کنیم، دغدغه‌های خود را بیان کنیم و در مقابل دغدغه‌های مردم و فعالان فضای مجازی را بشنویم تا بتوانیم یکدیگر را بهتر درک کنیم.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به نقش فعالان فضای مجازی در جامعه گفت: اکنون در عصر رسانه‌های اجتماعی قرار داریم و اثرگذاری بلاگرها بر افکار عمومی در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است.

احسانی افزود: گاهی یک استوری یا محتوای منتشرشده از سوی یک فعال فضای مجازی می‌تواند بازخورد گسترده‌ای ایجاد کند و حتی موجب شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی شود، بنابراین نمی‌توان نقش و اثرگذاری این افراد را نادیده گرفت.

وی با اشاره به فعالیت برخی بلاگرهای استان مرکزی اظهار کرد: نمونه‌هایی از این اثرگذاری را در این استان نیز شاهد بوده‌ایم برای مثال برخی فعالان فضای مجازی توانسته‌اند به گویش و فرهنگ محلی رسمیت بیشتری ببخشند و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان را معرفی کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تأکید کرد: فضای مجازی خارج از فضای حقیقی و خارج از قانون نیست و همان‌طور که در فضای حقیقی امکان وقوع جرم و تخلف وجود دارد، در فضای مجازی نیز ممکن است رفتارهای مجرمانه یا تخلفاتی رخ دهد.

احسانی ادامه داد: اینکه تصور کنیم در فضای مجازی می‌توان تصویر هر فردی را بدون رعایت حقوق او منتشر کرد یا هر خبر درست و نادرستی را تحت عنوان انتقاد منتشر کرد، تصور درستی نیست و فعالان این حوزه باید نسبت به تبعات حقوقی محتوایی که منتشر می‌کنند آگاهی داشته باشند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم بلاگرها این است که در میان مردم حضور دارند و دغدغه‌های آنها به مسائل روزمره و مطالبات مردم در کف جامعه گره خورده است که این ویژگی هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شود.

احسانی بیان کرد: مطالبه‌گری زمانی از مسیر صحیح خارج می‌شود که در قالب انتقاد، توهین یا نسبت دادن اتهام‌های کلی به یک مجموعه یا فرد مطرح شود بنابراین باید میان مطالبه‌گری و رفتار مجرمانه یا توهین‌آمیز تفاوت قائل شد.

وی ادامه داد: فعالان فضای مجازی به عنوان سفیران آگاه مسئولیت اجتماعی هستند و اخلاق و قانون که لازمه‌ فعالیت در فضای مجازی است که باید مورد توجه ویژه باشد.

وی بر ضرورت ارتقای محتوای تولیدشده در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: این تصور که فعالیت بلاگرها صرفاً یک فعالیت سطحی و زرد است باید اصلاح شود و فعالان این حوزه می‌توانند در کنار روایت زندگی روزمره، به معرفی کتاب، فیلم، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی نیز بپردازند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی افزود: گاهی بیان یک محتوای مثبت و درست نیز ممکن است هزینه اجتماعی داشته باشد، اما فعالان فضای مجازی باید بتوانند در کنار فضای عمومی حاکم بر شبکه‌های اجتماعی، نسبت به باورها و آرمان‌های خود نیز پایبند باشند.

احسانی تصریح کرد: یک اینفلوئنسر حرفه‌ای باید بداند قرار نیست همواره صرفاً با جریان غالب و مد رسانه‌ای حرکت کند بلکه باید برای فعالیت خود جهت و هدف مشخصی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تخصصی‌تر شدن فعالیت بلاگرها گفت: اگر فعال فضای مجازی در حوزه مشخصی مانند مطالبه اجتماعی، فعالیت فرهنگی، آموزش، تعلیم و تربیت یا حتی طنز تمرکز کند، می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد و مخاطب نیز تکلیف خود را با محتوای آن صفحه بهتر می‌داند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با بیان اینکه فعالان فضای مجازی در قبال محتوای خود مسئولیت دارند، گفت: شما چه بخواهید و چه نخواهید بر ذهن مخاطب اثر می‌گذارید و این اثرگذاری در عین اینکه فرصت بزرگی است، مسئولیت بزرگی نیز ایجاد می‌کند.

احسانی تاکید کرد: در جهان نمونه‌هایی وجود داشته که فعالیت یک فرد در فضای مجازی آثار اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است همان‌طور که یک فعالیت مجازی می‌تواند موجب شکل‌گیری یک حرکت مثبت شود، محتوای نادرست نیز می‌تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری چنین جلساتی این است که به جای اینکه صرفاً در جایگاه قاضی با فعالان فضای مجازی صحبت کنیم، به عنوان یک عضو جامعه و برادر کوچک‌تر با آنها گفت‌وگو داشته باشیم و بیشتر شنونده دغدغه‌های آنان باشیم.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: امید است تعامل میان دادستانی و فعالان فضای مجازی این استان ادامه پیدا کند و این افراد با حفظ هویت و شخصیت مستقل خود، نسبت به مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود نیز آگاه باشند.

احسانی بیان کرد: ممکن است یک استوری یا شوخی برای تولیدکننده محتوا صرفاً یک شوخی باشد، اما همان محتوا می‌تواند بر ذهن مخاطب اثر بگذارد و به همین دلیل فعالان فضای مجازی باید نسبت به مسئولیت اخلاقی، اجتماعی، ملی و انسانی خود هوشیار باشند.