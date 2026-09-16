به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری در تمامی محورها برای مسیرهای رفت تا ۳۰ مهرماه و مسیرهای برگشت تا یکم آبان‌ماه، از روز شنبه (۲۸ شهریور) آغاز می‌شود.

آغاز پیش‌فروش اینترنتی بلیت قطار از ساعت ۰۸:۳۰

پیش‌فروش بلیت در تمامی محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۸ شهریورماه، از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.

پیش‌فروش حضوری از ساعت ۱۱

همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت قطارهای این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پس از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه، پیش‌فروش بلیت به‌صورت همزمان از طریق سکوهای مجاز اینترنتی و مراکز مجاز فروش حضوری ادامه خواهد داشت.