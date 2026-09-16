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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

توسعه باغ‌های گردو نقش مؤثری در رونق اقتصادی صیدون دارد

توسعه باغ‌های گردو نقش مؤثری در رونق اقتصادی صیدون دارد

صیدون - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی صیدون گفت: توسعه باغ‌های گردو علاوه بر تأمین امنیت غذایی، نقش مؤثری در اشتغال‌زایی باغداران و رونق اقتصادی این شهرستان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دست‌آموز ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: برداشت گردو از باغ‌های این شهرستان که بخش عمده آن در ارتفاعات کوه‌های منگشت واقع شده، آغاز شده است.

وی با اشاره به آمار سطح زیرکشت این محصول در منطقه افزود: مجموع سطح باغ‌های گردو در شهرستان صیدون حدود ۸۱۵ هکتار است که از این میزان، بالغ بر ۷۲۰ هکتار آن در منطقه امام‌زاده عبدالله قرار دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صیدون با بیان اینکه از مجموع باغ‌های گردوی این منطقه، ۶۵۳ هکتار بارور هستند، تصریح کرد: سالانه حدود دو هزار تن گردو از این باغ‌ها برداشت و روانه بازار مصرف می‌شود.

دست‌آموز با تأکید بر کیفیت بالای محصول تولیدی این شهرستان خاطرنشان کرد: گردوی تولیدی صیدون به دلیل دارا بودن عناصر مفید و درصد بالای روغن، از کیفیت ممتازی برخوردار است.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه شغل و درآمد اکثر مردم این منطقه کشاورزی و دامداری است، تمرکز بر توسعه باغ‌های گردو می‌تواند به بهبود معیشت کشاورزان کمک شایانی کند.

کد مطلب 6949035

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