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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

واژگونی وانت در نیشابور یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی وانت در نیشابور یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت

مشهد- فرمانده انتظامی بخش احمدآباد پلیس مشهد گفت: واژگونی وانت در محور نیشابور به مشهد یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان سیدعلی مرتضوی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در محور نیشابور به مشهد، بلافاصله ماموران کلانتری ۴۵ بینالود به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی بخش احمدآباد پلیس مشهد بیان کرد: با حضور ماموران در محل حادثه و در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه وانت کی ام سی با ۳ سرنشین به دلیل نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شده است.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه یکی از سرنشینان خودرو (مردی ۲۸ ساله)به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و راننده و دیگر سرنشین آن مصدوم و با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

مرتضوی بیان کرد: علت تامه این حادثه توسط کارشناس پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6949066

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