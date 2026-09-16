به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با حضور جانعلی بهزادنسب رئیس دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، نمایندگان اعضای شورا، مدیران و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن جلسات معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، ادامه بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفت و اعضای کمیسیون به بررسی ابعاد مختلف موضوع و عوامل مؤثر بر تعیین قیمت خرید تضمینی این محصول راهبردی پرداختند.

همچنین مدل پیشنهادی کاهش قدرالسهم دولت از بهای تضمینی برگ سبز چای و افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، راهکارهای حمایتی و سازوکارهای پیشنهادی برای تقویت منابع صندوق و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان صنعت چای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بررسی سیاست‌های اجرایی کشت قراردادی دانه‌های روغنی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. اعضای کمیسیون درباره نحوه اجرای این سیاست، نقش شرکت‌های پشتیبان و الزامات مورد نیاز برای توسعه کشت قراردادی دانه‌های روغنی بحث و بررسی کردند.

در پایان این نشست، پس از بررسی کارشناسی موضوعات و تبادل نظر میان اعضای کمیسیون، تصمیمات و پیشنهادهای لازم اتخاذ شد. این پیشنهادها پس از طرح در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و طی مراحل تصویب، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.