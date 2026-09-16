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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

بهای خرید تضمینی گندم در کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری بررسی شد

بهای خرید تضمینی گندم در کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری بررسی شد

بهای خرید تضمینی گندم، دانه‌های روغنی و چای در دستور کار کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با حضور جانعلی بهزادنسب رئیس دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، نمایندگان اعضای شورا، مدیران و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن جلسات معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، ادامه بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفت و اعضای کمیسیون به بررسی ابعاد مختلف موضوع و عوامل مؤثر بر تعیین قیمت خرید تضمینی این محصول راهبردی پرداختند.

همچنین مدل پیشنهادی کاهش قدرالسهم دولت از بهای تضمینی برگ سبز چای و افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، راهکارهای حمایتی و سازوکارهای پیشنهادی برای تقویت منابع صندوق و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان صنعت چای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بررسی سیاست‌های اجرایی کشت قراردادی دانه‌های روغنی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. اعضای کمیسیون درباره نحوه اجرای این سیاست، نقش شرکت‌های پشتیبان و الزامات مورد نیاز برای توسعه کشت قراردادی دانه‌های روغنی بحث و بررسی کردند.

در پایان این نشست، پس از بررسی کارشناسی موضوعات و تبادل نظر میان اعضای کمیسیون، تصمیمات و پیشنهادهای لازم اتخاذ شد. این پیشنهادها پس از طرح در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و طی مراحل تصویب، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

کد مطلب 6949014

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    نظرات

    • شیرمحمد بلوچی IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
      پاسخ
      کشاورزان گندم هیچی به دولت تحویل ندین که پولی در کار نیست
    • ایران IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      برای سال آینده کشت گندمی در کار نیست

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