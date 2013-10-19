مسلمانان میانه رو اهداف جدید الشباب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، پلیس انگلیس به مسلمانان میانه رو حاضر در این کشور هشدار داده که زندگی آنها از سوی گروه های افراطی به ویژه گروه الشباب تهدید می شود.

در همین رابطه الشباب تصویری ویدئویی منتشر کرده که در این فیلم نام چند نفر از چهره های سرشناس مسلمانان میانه رو حاضر در انگلیس ذکر می شود از همین رو پلیس بریتانیا به آنها هشدار داده و حتی محافظت از برخی از آنها را آغاز کرده است.

یکی از افرادی که به موجب این تهدیدها مورد حفاظت پلیس انگلیس قرار گرفته "محمد انصار" نام دارد. انصار یکی از افرادی است که انتقادهای تندی را متوجه گروه های افراطی بعد از حادثه 22 می کرده بود.

در روز 22 می سال جاری میلادی یک سرباز انگلیسی به نام "لی ریگبی" در ولویچ لندن، از سوی دو جوان سیاه پوست مورد حمله قرار گرفت و کشته شد.

به نوشته ایندیپندنت، تهدیدها علیه مسلمانان انگلیس در فیلمی به مدت یک ساعت با نام "حمله ولویچ : چشم در برابر چشم" قید شده است. این فیلم از چهره های افراطی حاضر در کشورهای مختلف غربی به ویژه انگلیس می خواهد تا حملات بیشتری را علیه این کشورها انجام دهند.

در این فیلم مردی که چهره خود را پوشانده با لهجه انگلیسی می گوید : اگر نمی توانید سلاح به دست بگیرید یک چاقوی ساده نیز می تواند شما را به هدفتان برساند.

در یک ماه اخیر الشباب تبدیل به یکی از خبرسازترین جریان های حاضر در جهان شده است. این گروه در ماه گذشته به یک مرکز خرید در نایروبی حمله کرده و چندین نفر را گروگان گرفتند. این حادثه بعد از چند روز به پایان رسید و و مدتی بعد از آن نظامیان خارجی به رهبری آمریکا به لیبی و سومالی حمله کرده و یکی از رهبران القاعده را بازداشت کردند.